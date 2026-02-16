Un incendio en la cocina de un piso de Santiago moviliza a los bomberos
Se originó en la campana extractora y los propios residentes en la vivienda apagaron el fuego
Efectivos de los Bomberos de Santiago tuvieron que intervenir este lunes en un edificio ubicado en el número 9 de la rúa Travesía da Calzada do Sar, tras incendiarse una campana extractora en la cocina de una vivienda situada en la segunda planta del citado inmueble. Según indicaron desde el parque de Bomberos, no hubo que lamentar heridos y los "propios residentes en la vivienda apagaron el fuego", que afectó a la cocina.
El parque de Bomberos de Santiago recibió el aviso a las 21.25 horas y, de inmediato, se movilizó una dotación, compuesta por siete efectivos, y se alertó de lo sucedido a la Policía Local. Una vez completados los trabajos de ventilación por parte de los bomberos, regresaron a la base alrededor de las 22.15 horas.
Comisaría de la Policía Nacional
Esta no fue la única intervención de los Bomberos en las últimas horas, puesto que poco después de las diez de la mañana de este lunes tuvieron que acudir a la Comisaría de Santiago, después de que unos rescoldos reactivasen el incendio registrado el pasado jueves en la galería de tiro. En este caso, hasta la zona también se desplazaron efectivos de la Policía Local y de Protección Civil, y la situación quedó rápidamente bajo control.
