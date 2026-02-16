El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva y obliga a intervenir de nuevo a los bomberos

El incendio originado el pasado jueves en la galería de tiro de la Comisaría de Santiago, que obligó a los bomberos compostelanos a intervenir en el inmueble situado en la avenida Rodrigo de Padrón durante casi siete horas, ha vuelto a reactivarse este lunes.

Reactivado el incendio en la Comisaría de Santiago / Antonio Hernández

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que han recibido un nuevo aviso por este incendio pasadas las 10:15 horas, alertando de que "se ve salir humo de la zona de vestuarios". Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han vuelto a reclamar la presencia en el lugar de los Bomberos de Santiago para apagar la reactivación de este nuevo foco, así como la de la Policía Local y Protección Civil.

(Noticia en proceso de ampliación)