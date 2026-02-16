El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva y obliga a intervenir de nuevo a los bomberos
El 112 Galicia ha recibido un aviso alertando de que "se ve salir humo de la zona de vestuarios"
Santiago de Compostela
El incendio originado el pasado jueves en la galería de tiro de la Comisaría de Santiago, que obligó a los bomberos compostelanos a intervenir en el inmueble situado en la avenida Rodrigo de Padrón durante casi siete horas, ha vuelto a reactivarse este lunes.
Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que han recibido un nuevo aviso por este incendio pasadas las 10:15 horas, alertando de que "se ve salir humo de la zona de vestuarios". Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han vuelto a reclamar la presencia en el lugar de los Bomberos de Santiago para apagar la reactivación de este nuevo foco, así como la de la Policía Local y Protección Civil.
(Noticia en proceso de ampliación)
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta