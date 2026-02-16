Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva y obliga a intervenir de nuevo a los bomberos

El 112 Galicia ha recibido un aviso alertando de que "se ve salir humo de la zona de vestuarios"

El incendio de la Comisaría de Santiago se ha vuelto a reactivar este lunes

El incendio de la Comisaría de Santiago se ha vuelto a reactivar este lunes / Antonio Hernández

David Suárez

Santiago de Compostela

El incendio originado el pasado jueves en la galería de tiro de la Comisaría de Santiago, que obligó a los bomberos compostelanos a intervenir en el inmueble situado en la avenida Rodrigo de Padrón durante casi siete horas, ha vuelto a reactivarse este lunes.

Reactivado el incendio en la Comisaría de Santiago

Reactivado el incendio en la Comisaría de Santiago

Reactivado el incendio en la Comisaría de Santiago / Antonio Hernández

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a EL CORREO GALLEGO que han recibido un nuevo aviso por este incendio pasadas las 10:15 horas, alertando de que "se ve salir humo de la zona de vestuarios". Con esta información, desde el centro de operaciones de Axega han vuelto a reclamar la presencia en el lugar de los Bomberos de Santiago para apagar la reactivación de este nuevo foco, así como la de la Policía Local y Protección Civil.

(Noticia en proceso de ampliación)

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva y obliga a intervenir de nuevo a los bomberos

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva y obliga a intervenir de nuevo a los bomberos

El Imelga exigirá autorización judicial antes de entregar los cuerpos tras las autopsias

