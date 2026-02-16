La autora de la novela de la que todo el mundo habla viene a Santiago esta semana

Es uno de los libros del momento. Publicado a principios de 2026 por Alfaguara, Oxígeno es el libro más personal de la última revelación literaria española: la escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990).

Licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Literarios y Letras Modernas. Con su primer libro, el poemario La edad ligera (2021), obtuvo un accésit del Premio Adonáis 2020. Tras ello publicó Los nombres propios (2021), novela que la situó entre las voces narrativas más destacadas del país.

Así, resultó finalista del premio Premier Roman de Chambéry y fue seleccionada por El Cultural como uno de los mejores debuts del año.

A Los nombres propios le siguió el libro de relatos No todo el mundo (2023) que, entre otras cosas, obtuvo el Premio Nollegiu 2023 y fue finalista del Premio de las Librerías de Madrid, además de ser elegido como uno de los libros del año por medios como Babelia, Cadena SER y RTVE.

En la actualidad, Marta Jiménez lleva Puro cuento, programa literario de Carne Cruda y vive en Madrid, donde imparte clases de escritura creativa.

Charla con Marta Jiménez Serrano en Santiago

La charla con Marta Jiménez Serrano, organizada por la librería Cronopios, tendrá lugar este jueves, 19 de febrero, a partir de las 19.00 horas en el café Airas Nunes (rúa do Vilar, 17). En él, la autora conversará con el periodista Andrés Seoane.

Por qué todo el mundo habla de Oxígeno?

Quizás una de las claves que engancha de Oxígeno es que es el relato íntimo y crudo de una experiencia real cercana a la muerte de la autora, que estuvo a punto de morir intoxicada por monóxido de carbono en su propia casa.

Habla además de temas universales como la vida, la muerte o el amor, tocando además temas sociales actuales como la crisis de la vivienda, la precariedad, las rupturas -tanto de parejas como de amigos, la ansiedad, la pérdida, esa sensación de asfixia de una generación o las dificultades de la vida adulta actual con los que es fácil conectar y sentirse identificado.

Todo ello con un estilo directo, cercano y honesto; así como generacional, lo que le ha permitido conectar especialmente con lectores jóvenes.