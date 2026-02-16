Las preferencias del profesorado y el personal de gestión en las elecciones de la USC: así repartieron sus votos

Hace cuatro días, el jueves 12 de febrero, la comunidad universitaria de la Universidade de Santiago dio a conocer su preferencia sobre quién debería convertirse en la primera rectora de Galicia. Los resultados situaron a Rosa Crujeiras como la candidata más respaldada en la primera vuelta. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría absoluta necesaria, deberá disputar una segunda vuelta frente a Maite Flores.

Aunque el personal docente e investigador (PDI) y el personal de administración y servicios (PTXAS) representan los sectores con menor peso electoral —un 11 % y un 10 %, respectivamente—, su participación ha sido igualmente decisiva para configurar el resultado de la votación.

El reparto de voto del profesorado por ramas de conocimiento

La movilización del personal docente e investigador se situó en el 71,04%, con 883 votos. Crujeiras recibió 308 apoyos, Flores 192, López Couso 201 y Nogueira 146. A ellos se sumaron 18 en blanco.

Por ramas de conocimiento, la candidata más votada en la primera vuelta logró imponerse en tres de ellas. En ciencias experimentales, se contabilizaron 173 votos, de los cuales cuatro fueron en blanco. Crujeiras obtuvo el 47,27 % de los apoyos, situándose muy por delante de Flores, que alcanzó el 23,03%.

El profesorado de ciencias sociales y jurídicas emitió 232 votos entre las candidatas. Crujeiras volvió a encabezar el recuento con el 31,72 %, mientras que López se situó en segunda posición con el 29,52 %.

El respaldo más amplio para la catedrática de Matemáticas se registró en el ámbito de las enseñanzas técnicas. De los 77 votos válidos emitidos, logró el 71,05 % de los apoyos, frente al 19,74 % obtenido por Flores, que quedó a considerable distancia.

En ciencias de la salud fue Maite Flores la candidata que logró el máximo apoyo con un 35,64% de los 281 votos emitidos por los profesores entre las cuatro aspirantes. En esta rama, la segunda posición fue para López Couso, con el 29,82%, y cerca Crujeiras (28,36%).

Por su parte, el profesorado de humanidades se inclinó mayoritariamente por López Couso, que logró el 32,69 % de los apoyos, aunque Nogueira la siguió a escasa distancia, con el 31,73%. En esta circunscripción se contabilizaron un total de 106 votos.

¿Qué decidieron los funcionarios de gestión?

El personal de administración y servicios registró una alta participación del 86,71%, con 1.364 votos emitidos. Crujeiras volvió a situarse en cabeza con 718 apoyos, frente a los 233 de Flores, los 185 de López Couso y los 106 de Nogueira. En blanco se contabilizaron 61.

En este sector, la circunscripción se organiza por campus —Lugo y Santiago— y no por facultades o centros. En Lugo, con un censo de 206 personas, se emitieron 189 votos (diez en blanco). Crujeiras obtuvo el 71,51 % de los apoyos, mientras que Flores se situó en segunda posición con el 12,29%.

En Santiago, donde estaban llamadas a votar 1.369 personas, participaron 1.114 (51 en blanco). Crujeiras volvió a imponerse con 590 votos, lo que supone el 55,5 % del total válido. En este campus, Flores alcanzó el 19,85% de los apoyos.

Con estos resultados, la USC afronta ahora una segunda vuelta decisiva en la que Crujeiras y Flores buscarán el respaldo definitivo de la comunidad universitaria para dirigir la institución en los próximos años. Lo harán en una segunda campaña que tendrá lugar del 27 de febrero al 9 de marzo.