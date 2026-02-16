Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Raxoi, a los empresarios del Tambre: "Tienen que adecuar su proyecto a las condiciones que se les piden"

Defiende que no hay bloqueo y que la parcela fue vendida con obligaciones que deben cumplirse. El plan incluye hotel, súper o farmacia y beneficiaría a 9.000 trabajadores

Polígono industrial del Tambre

Polígono industrial del Tambre / Jesús Prieto

Roi Rodríguez

Roi Rodríguez

Santiago

El proyecto para dotar al polígono industrial del Tambre de nuevos servicios vuelve al debate público tras la reclamación empresarial de una respuesta administrativa y la réplica del Ayuntamiento. El gobierno municipal compostelano sostiene que la iniciativa no está paralizada, sino pendiente de encaje urbanístico, y sitúa el origen de la situación en las condiciones ligadas a la adquisición del suelo. La aclaración llega después de la información publicada por EL CORREO GALLEGO, en la que la Asociación Área Empresarial do Tambre pedía desbloquear una propuesta que ve «madura y de carácter social».

La portavoz municipal, Miriam Louzao, explicó este lunes tras la Xunta de Goberno que el Ayuntamiento mantuvo contactos reiterados con los promotores y que el proceso continúa abierto. Desde el Concello «mantivéronse múltiples reunións coa Asociación para tratar este tema», señaló. Según indicó, en esos encuentros se trasladó que la iniciativa debe modificarse: «teñen que adecuar o proxecto ás condicións que se lles piden».

El plan empresarial contempla la creación de un conjunto de equipamientos con hotel de bajo coste, guardería, supermercado, farmacia y centro de formación, además de mejoras de movilidad y accesos. La asociación sostiene que permitiría facilitar la conciliación laboral y reforzar la competitividad de la zona industrial, que junto con Tambre, A Sionlla, Costa Vella y Boisaca concentra unos 9.000 trabajadores.

Obligaciones urbanísticas

El Ayuntamiento, sin embargo, sitúa la clave en la parcela. Según Louzao, el terreno fue adjudicado mediante una venta directa con obligaciones urbanísticas concretas que deben cumplirse antes de avanzar en la tramitación. «Era unha venda directa dunha parcela que conlevaba unhas condicións e esas condicións tiñan que cumprirse neste proxecto», afirmó.

TEMAS

