Santiago acoge una exposición con 125 años del mejor arte gallego

Empieza la cuenta atrás para la apertura en Santiago de una exposición de arte con talento a mares ya que reunirá a protagonistas de 125 años de arte .El elenco incluye piezas de Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans, Manuel Abelenda, Luis Seoane, Manuel Vilariño, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Manolo Paz, Berta Cáccamo o Menchu Lamas, entre más protagonistas.

Fecha de apertura

Esta muestra llamada Las estaciones del año en el arte gallego de los siglos XX y XXI, comisariada por la artista plástica lucense Mónica Alonso, abre al público el jueves 26 de febrero. Podrá visitarse en el Museo Centro Gaiás hasta el 6 de septiembre con entrada gratuita.

Una obra de Abelenda titulada Amanecer en Samil sirve de base para el cartel de este proyecto expositivo coral que aúna una mirada al ayer con otra sobre el presente del arte en Galicia. Además, de esa pieza, el contenido de la exposición incluye una videoinstalación denominada Paisaje Nevado, de Vicente Blanco.

Más nuevos talentos

Engloba también obras de una tanda de personalidades de la escena actual no de tanta fama pero de valía, caso de artistas plásticos como Mar Vicente y Rosendo Cid; cineastas y creadores visuales como Lois Patiño y las hermanas Noa y Lara Castro de Lema; artistas sonoros como Berio Molina o escultores al alza en este siglo XXI como Mar Ramón Soriano y Pablo Barreiro, entre más partícipes.

Museos, colecciones y galerías

Algo más 80 piezas conforman esta muestra con una selección de lo mejor del arte en Galicia en 125 años. Se basa en obras procedentes de parte de las colecciones de arte públicas y privadas más importantes de Galicia, gracias a la colaboración de Afundación (Abanca) y las fundaciones María José Jove, Luis Seoane y Eugenio Granell, así como del CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), el Museo de Belas Artes da Coruña, el Museo de Pontevedra, el Museo Provincial Lugo o las galerías Nordés (de A Coruña) y Trinta (Santiago).

Presentación sensorial e inmersiva

Las estaciones del año en el arte gallego de los siglos XX y XXI es una exposición donde Mónica Alonso, artista interdisciplinar y doctora en Bellas Artes e integrante de número de la Academia Galega de Belas Artes, pretende generar una experiencia sensorial e inmersiva alrededor de las diferentes representaciones estéticas de la primavera, el verano, el otoño y el invierno en Galicia.

De ese modo, la colocación de las obras, la temperatura, los colores, los sonidos y las texturas, sirven a Alonso para dotar a esta muestra compostelana de una presentación especial.

Más actividades

En paralelo a la exposición, se programarán a su vez dentro del Museo Centro Gaiás varias actividades lúdicas y divulgativas en fechas aún por revelar. Esa faceta de los recorridos didácticos cuenta con la tutela del equipo educativo de la Cidade da Cultura, entre cuyo equipo técnico destaca Miguel Ángel Cajigal Vera, alias El Barroquista, divulgador gallego con mucha presencia en redes.

Otras propuestas del Museo Centro Gaiás

El Museo Centro Gaiás inauguró a primeros de mes una exposición llamada Mundo expandido: Entre lo físico y lo virtual. Su contenido aborda los límites de la realidad física y de la simulación digital.

Ideada por la Fundación Telefónica, que estrenó este proyecto en Madrid con cinco meses de apertura en su sede «y un éxito de visitas que alcanzó las 95.000 personas», en palabras de la responsable de Exposiciones y Colecciones en la Fundación Telefónica, Maria Brancó, esta apertura en Galicia supone la primera fecha de su ruta itinerante por España, tras verse únicamente hasta ahora en Madrid y Lima. Es de entrada libre.