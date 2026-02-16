Santiago arrastra la menor inversión en obras de las urbes gallegas en cinco años

En el último lustro, Santiago ha sido la ciudad gallega que menos ha invertido en obra pública. Entre 2021 y 2025, el Concello -gobernado primero por el PSOE y después por el Bipartito de BNG y CA- licitaba 35,9 millones de euros, según los datos del balance que realiza la Federación Galega da Construción. Compostela se queda así nueve millones por debajo de la segunda urbe gallega con menor cuantía. Con una población similar, Lugo licitaba obras por 44,2 millones de euros en ese periodo.

Pese a que hubo un descenso en 2025, Vigo sigue encabezando la inversión para renovar calles, carreteras o edificios del municipio en cinco años. La ciudad olívica suma 190,4 millones de euros, una cuantía que quintuplica ampliamente el gasto de Santiago en el mismo periodo. Le sigue A Coruña con 139,6 millones, y después se sitúa ya una ciudad que cuenta con menor población que la capital de la comunidad. Pontevedra aprobó obras por valor de 73,8 millones, una cantidad ligeramente superior a las 70,8 de Ourense. La ciudad gallega con menor número de habitantes, Ferrol, también supera a Santiago, con 54,7 millones en los últimos cinco años. La urbe naval ha acelerado el paso en el último ejercicio, con una inversión récord de 34,2 millones de euros. Durante el año pasado, Ferrol comenzó obras importantes como el derribo de la muralla del arsenal para abrir la urbe al mar o la ciudad del deporte.

Cae la inversión en un 18,5% en el último año

En 2025, Santiago sin embargo licitó obras por valor de 9,8 millones. La inversión caía un 18,5 % con respecto al año anterior. Es el segundo mayor descenso de las urbes gallegas, que en dicho ejercicio encabeza Vigo. La ciudad olívica pasó de 61,3 a 30,4 millones, con unos volúmenes de inversión muy superiores a los de Compostela. Entre las obras más importantes promovidas por el Concello el año pasado, el informe de la Federación Galega da Construción destaca la reurbanización del barrio verde de Pontepedriña (1,9 millones, IVA incluido), las obras de acondicionamiento para el centro sociocultural y de mayores de San Pedro de Mezonzo (1,6 millones) o la reforma de la calle García Lorca en el barrio de Vite, provisionalmente paralizada (1,2 millones). En el documento, que analiza las licitaciones de todas las administraciones públicas, se destaca también el esfuerzo inversor de la Universidade de Santiago en 2025. Tras años de espera, la USC licitó el pasado las obras de la nueva facultad de Farmacia (23,7 millones) o la reforma interior de la de Medicina, que en esta fase ha necesitado una aportación de 3,1 millones.

Críticas de la oposición

La escasa inversión en obra pública es una de las críticas recurrentes de la oposición al Ejecutivo de Goretti Sanmartín. El tema también fue objeto de polémica en el último debate del estado del municipio, en el que los grupos reprocharon además la pérdida de fondos europeos por no terminar a tiempo actuaciones como la renaturalización de la laguna del Auditorio de Galicia, entre otras. Durante su intervención, la alcaldesa repasó las actuaciones realizadas a lo largo del pasado ejercicio. El informe de la patronal de la construcción se centra en las obras licitadas; es decir, las que salen a contratación pública, pero aunque se hayan adjudicado ni siquiera tienen por qué estar empezadas aún durante ese periodo. Sanmartín dio cuenta de las que realmente fueron ejecutadas. En 2025, aseveró la alcaldesa, la cifra llegó a 12 millones de euros. En esta cantidad el Concello engloba desde actuaciones puntuales de accesibilidad en una veintena de zonas hasta obras más ambiciosas como la reurbanización de las calles Puente la Reina o el Pombal.

Además, están en marcha la reforma del Pazo de Raxoi y la mejora del polideportivo de Santa Isabel. Y apuntó que se ha aprobado el proyecto de reurbanización de Mallou, pero aún sin ejecutar.

Como inversiones en el rural, dijo que están aprobados los proyectos de abastecimiento de la Rúa da Mira y da Torreira de Arriba, y a punto de empezar su licitación para ejecutar las obras este año.

Reto Horizonte Compostela

Santiago ha logrado captar además 8,7 millones de euros en la última convocatoria de los fondos europeos Edil y debe empezar a poner en marcha los proyectos previstos si no quiere volver a perder este tipo de financiación. Sanmartín desveló el pasado jueves que está previsto aprobar «proximamente» la reurbanización de la Praza de Ultreia.

La inversión más alta prevista para ejecutar gracias a estos fondos es la puesta en marcha de la Factoría Moza en Salgueiriños, en la estructura a medio construir que hace más de dos décadas estaba pensada para albergar un parque comarcal de bomberos. En una parcela contigua, Raxoi plantea la construcción de un espacio de equipamiento deportivo.

Además, entre otras actuaciones previstas en la capital gallega también se contempla la rehabilitación de cinco edificios en ruinas ubicados en la Rúa da Caramoniña, y que podrían albergar hasta un máximo de nueve viviendas de promoción pública.