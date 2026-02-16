Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: "Ha construido un universo propio"

Un Sol Guía Repsol es aquel local "que recomendarías a un amigo y al que ya estás pensando en volver un montón de veces". Así definen desde la prestigiosa guía gastronómica a las distinciones que han dado a conocer este lunes 16 de febrero, en una gala que tuvo lugar en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas'.

“Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector”, ha explicado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Entre los premiados con nuevos Soles Guía Repsol, Galicia se ha alzado con ocho nuevos Soles, de los cuales uno ha caído en Santiago, logrando además ser distinguido con Tres Soles, la máxima puntuación.

La máxima distinción

Tal y como destacan desde la guía gastronómica, un Tres Soles Guía Repsol es "el destino final del viaje, donde percibes nada más entrar que será una experiencia única". Se trata, por tanto, de la máxima calificación.

Los galardonados con Tres Soles Repsol en esta edición / Cedida

Una máxima distinción a la que se suman tres nuevos restaurantes de la geografía española: Ramón Freixa Ateleier (Madrid), Voro (Mallorca) y una propuesta compostelana en la que se "evidencia la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país".

"Un universo propio"

Se trata de A Tafona, la propuesta de la chef compostelana Lucía Freitas en Virxe da Cerca, que suma a la Estrella Michelin lograda en 2018 esta nueva distinción.

La compostelana Lucía Freitas con el galardón deTres Soles Repsol / Cedida

Desde la Guía Repsol destacan de la propuesta santiaguesa que "destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental".

Con esta distinción, A Tafona se convierte en el tercer restaurante gallego junto a Culler de Pau (O Grove) y Casa Solla (Poio) en ser destacado con 3 Soles.

Javi Olleros (Culler de Pau) y Pepe Solla (Casa Solla) con sus Tres Soles Repsol / Cedida

Siete gallegos estrenan Sol

Al margen del establecimiento compostelano, hasta siete restaurantes gallegos se estrenaron con su primer Sol Repsol en una edición en la que destacaron los cocineros jóvenes, como destacó el presidente de Repsol, Antonio Brufau: "En esta edición, más de una treintena de jóvenes cocineras y cocineros se incorporan a la Guía con propuestas sostenibles, creativas y llenas de futuro. Esa mezcla de veteranía y juventud es una de nuestras mayores riquezas".

En este sentido, se estrenan con Un Sol los restaurantes gallegos Marna (Pontevedra), Alberte (Vigo), O Secadeiro (Outes), El de Alberto (A Coruña), Gunnen (A Coruña), Vértigo (Sober) y Miguel González (O Pereiro de Aguiar, Ourense).

Con estas incorporaciones, la comunidad suma un total de 49 restaurantes galardonados: los tres mencionados con Tres Soles, 12 con Dos Soles y 34 con Un Sol.