Unha “raíña do chichinabo”, a alcaldesa recolle a luva de Verea un Entroido máis
Goretti Sanmartín e os edís do BNG disfrázanse con camisolas co lema: “I love chichinabo”, recollendo a crítica do líder popular á política turística do Bipartito
Chichinabo non o recolle o dicionario da Real Academia Galega, pero si a RAE (a academia da lingua española), como locución adxectival de carácter coloquial, mestura de chicha e nabo, para referirse a cousas de pouca importancia ou desprezables.
Así se referiu o pasado setembro o líder da oposición en Raxoi, o popular Borja Verea, ás políticas turísticas do goberno local. E nada máis quixo saber a alcaldesa, Goretti Sanmartín, que dende que ostenta o bastón de mando do Concello de Santiago nos deleita cada Entroido cun disfraz (en realidade con varios cada Carnaval).
“Raíña do chichinabo”, así se presentou este luns na sala de prensa do Pazo de Raxoi, acompañada polos concelleiros Xesús Domínguez, Pilar Lueiro e Míriam Louzao, a única esta última que tiña rolda de prensa para dar conta dos asuntos aprobados pola xunta de goberno do Luns de Entroido.
A pesar de que os últimos plenos da Corporación, incluído o celebrado o xoves pasado (o Debate sobre o Estado Municipio), son broncos e de mal talante en termos xerais, se cadra non hai tan mala sintonía entre a rexedora e o líder da oposición, ou si. O primeiro disfraz do BNG no goberno local facía referencia ao “sultanato”, como Verea cualificou o Bipartito, e o segundo foi o “gorettariado”, sempre en alusión a comentarios do líder da oposición sobre o número de “altos cargos e asesores” do executivo de Sanmartín.
Desta volta recóllese a crítica sobre as medidas locais en materia de turismo, logo de que na recente edición de Fitur (Feira Internacional de Turismo) Borja Verea ze reunise co sector hostaleiro nunha manobra que a edil de Turismo, Míriam Louzao, criticou por ir contra Compostela. O Entroido non fixo máis que comezar, quedan moitos disfraces que lucir pola alcaldesa, veremos que sorpresas nos garda o resto da Corporación local.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta