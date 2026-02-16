La USC lanza tres incentivos de 4.000 euros para proyectos sobre el Camino de Santiago
Hasta el 12 de marzo es posible solicitar las ayudas a la investigación de la Cátedra do Camiño e as Peregrinacións
L.R.
La novena convocatoria de Ayudas a la Investigación de la Cátedra del Camino y de las Peregrinaciones, emitida por el Vicerreictorado de Transformación Dixital e Innovación, para proyectos relacionados con la ruta jacobea ya está abierta. El plazo para formalizar las solicitudes finaliza el 12 de marzo.
Los criterios de valoración para la concesión de las ayudas serán: justificación del proyecto (máximo 40 puntos), contenido (máximo 40 puntos) y plan de difusión (hasta 20 puntos). Se otorgarán un total de tres ayudas, con un período de ejecución de tres meses para cada proyecto, y el importe máximo de cada ayuda será de 4.000 euros.
¿A qué se podrá destinar el dinero?
Las ayudas podrán financiar hasta el 100 % de los costes marginales de la investigación y podrán utilizarse para financiar los siguientes gastos derivados directamente de la ejecución. Esto incluye la adquisición de pequeños equipos científico-técnicos, material bibliográfico, material fungible, ayudas de estancia y desplazamiento, pagos a otras entidades por la utilización de servicios necesarios para la investigacióny gastos asociados a la publicación científica. Tal y como se recoge en la convocatoria, publicada en la web de la USC, "en ningún caso poderán ser destinadas as axudas a custos de persoal".
La iniciativa busca, un año más, fomentar el conocimiento histórico y actual del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones, así como promover y difundir los valores asociados a estas rutas. La Cátedra surge de la colaboración entre la USC y Turismo de Galicia de la Xunta de Galicia.
