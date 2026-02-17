Una avería causa un pequeño ‘géiser’ en el barrio de Sar

Una avería en una conducción del agua causó un pequeño ‘géiser’ durante el mediodía de este domingo en el compostelano barrio de Sar. Los hechos ocurrieron en el entorno de las 15.00 horas en el número 75 de la Rúa do Sar, que es la sede de la sudirección de Gardacostas de la Xunta de Galicia y dejaron sin agua momentáneamente a algunos inmuebles próximos.

Técnicos de la empresa concesinaria del servicio de aguas en Santiago, Veolia (la antigua Viaqua) se desplazaron a la zona para reparar de forma provisional la avería y cortar la salida del agua a la calle. Sobre las cuatro de la tarde ya estaba solucionada la pérdida de agua y los establecimientos hosteleros próximos recuperaron el suministro. Los operarios precisaron que ahora quedará que los dueños del inmueble arreglen las causas de la fuga.

Noticias relacionadas

El pequeño géiser de Sar fue menos espectacular que el registrado a finales del año 2024 durante las obras reurbanización de la calle del Pombal. En esa ocasión el agua emergió con fuerza desde el subsuelo, alcanzando varios metros de altura que llegaron a superar las fachadas de las casas próximas. También se provocaron anegamientos.