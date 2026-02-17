Axenda cultural: Que facer hoxe, 17 de febreiro en Santiago?
Desfile de Entroido con premios para os mellores disfraces
FESTAS. Chega o gran desfile de Entroido, unha das citas máis agardadas desta festa en Compostela. A partir das 17.30 horas a comitiva partirá da avenida de Ferrol e continuará por Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Hórreo e rúa da Senra para rematar na avenida de Xoán Carlos I. Unha vez rematado o percorrido, as persoas participantes concentraranse na Sala Capitol, onde a partir das 20.00 horas terá lugar a actuación da charanga Ardores, e, posteriormente, ás 21.00 horas, a entrega dos premios aos mellores disfraces, carrozas e comparsas. Entre as novidades deste ano, destaca a suba da contía dos premios, que pasan de 14.000 a 16.000 euros en total. O maior incremento dáse nas comparsas, que por primeira vez equiparan os primeiros premios das de Santiago ás que veñen chegadas doutros lugares. Tamén é nova este ano a creación dunha categoría para recoñecer os disfraces dos centros de ensino.
Os Xenerais da Ulla, presentes en Área Central
O Outlet Área Central acolle ata o domingo 22 unha mostra fotográfica sobre Os Xenerais da Ulla. A exposición recolle como se vive ese Entroido tradicional en diferentes localidades e está es promovida polos concellos de A Estrada, Boqueixón, Santiago, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces.
A Cidade da Cultura pon en valor a figura de Francisco Asorey
ESCULTURA. A exposición Francisco Asorey, unha recuperación necesaria afonda desde unha óptica contemporánea no complexo mundo creativo do seguramente máis destacado escultor de Galicia e un dos renovadores da arte escultórica española do século XX. O proxecto inclúese na programación do Museo Centro Gaiás, dando continuidade a unha liña de traballo da Cidade da Cultura na reivindicación de personalidades imprescindibles na historia da arte contemporánea galega. Comisariada por Miguel Fernández-Cid e coordinada por Carmen Asorey, reúne unha selección das obras máis importantes do escultor. Pode visitarse de martes a domingo de 10h a 20h no terceiro andar do museo.
Mostra de Diana Fajardo en Fonseca
FOTOGRAFÍA. A USC vén de inaugurar no Colexio de Fonseca a mostra Virando o rosa, da fotógrafa Diana Fajardo Rama. A exposición enmárcase na celebración do 8M e aborda a atención ás mulleres diagnosticadas de cancro dende unha perspectiva de xénero. O obxectivo é superar imaxes como o lazo ou o pano rosa que ocultan outras realidades. Pode visitarse ata o 4 de marzo de luns a venres, de 11h a 14h e de 17h a 20.30h.
