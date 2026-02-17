El precio de los garajes se dispara y Santiago ya es la urbe gallega más cara

Los compostelanos no solo están pagando más que nunca por sus viviendas, tanto en la modalidad de compra como de alquiler, sino que también se ven obligados a rascarse el bolsillo para disponer de un lugar permanente en el que dejar su vehículo. Según un informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio de una plaza de garaje en propiedad se disparó en 2025 en Santiago hasta alcanzar una media de 22.521 euros, la cantidad más alta de todas las urbes gallegas. La capital registró una subida del 8,5% con respecto al año 2024, cuando el precio era de 20.758 euros.

De este modo, Santiago es la única ciudad de la comunidad que se sitúa por encima de los 22.000 euros. Le siguen Pontevedra con un precio medio de 21.600 euros aunque con un descenso interanual del 4 %, y Ourense con 21.588 euros y un incremento del 6, 2 %. Vigo se apunta una bajada del precio del 10,7 %, pero aún así es la cuarta ciudad más cara con 19.463 €. Mientras, en A Coruña se registra el mayor incremento al escalar un 22, 7 % para quedarse en una media de 18.582 euros. Las urbes más asequibles para adquirir un aparcamiento son Lugo, donde cuesta 14.453 euros (+ 3,4%), y Ferrol, donde la plaza se paga a 12.680 euros (+6,4 %).

Ralentización en Galicia

El precio de Santiago se sitúa 6.000 euros por encima de la media gallega, que alcanza los 16.517 euros, según el estudio de Fotocasa. Así, Galicia en el último año ha registrado una ralentización en el incremento de los precios, pasando de una variación interanual del 11,8 % de diciembre de 2024 al 5,4 % detectado en el mismo periodo de 2025.

Aún así, Galicia es la cuarta comunidad en la que se realiza un desembolso mayor para comprar una plaza de garaje, solo por detrás de País Vasco con 20.635 euros, Baleares con 19.712 euros, y Cantabria con 17.522 euros. Por otro lado, las comunidades autónomas en las que el precio medio de los garajes es el más económicos son Castilla-La Mancha con 9.876 euros y Región de Murcia con 9.792 euros. El mayor incremento se produce en Canarias con un 20,4 % y la caída más pronunciada se registra en Aragón, donde es un 5,5 % más barato que doce meses antes. La media española se ubica en 14.011 euros con un ascenso del 1,7 % en 2025.

La menor subida del último lustro

«Aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro. Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024. Sin embargo, la brecha territorial sigue siendo enorme, ya que mientras en Madrid o Barcelona vemos ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 25.000 euros, convirtiendo el garaje en un activo casi de lujo», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz del Fotocasa.