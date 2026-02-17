Mobilidade
A Xunta cambia o trazado da senda ciclista para non afectar o Banquete de Conxo
O Goberno galego sinala que só executará a primeira fase ante o desacordo con Raxoi
O Consello da Xunta aprobou onte de forma definitiva o cambio no trazado da senda peonil e ciclista que une Milladoiro e San Caetano para non atravesar pola contorna do Bosque do Banquete de Conxo tras a polémica xerada arredor desta infraestutura meses atrás. O proxecto inicial pasaba polo centro do bosque, o que xerou un importante rexeitamento por parte da veciñanza e de colectivos ecoloxistas.
A consellería de Infraestruturas elaborou unha alternativa, pero tamén foi desbotada a mediados do ano pasado tras un informe desfavorable de Patrimonio sobre os arredores do Mosteiro, que conta coa máxima protección. Agora San Caetano dá luz verde a unha nova proposta que se sitúa fóra do ámbito definido para o Plan Especial de Conxo.
«Buscando o maior consenso entre os distintos colectivos, a nova solución propón unha alternativa que evita a afección na contorna do Banquete de Conxo, mantendo a seguridade dos ciclistas ao deseñar unha senda non compartida co tráfico viario, tal e como solicitaba a principal asociación ciclista da cidade», explica o Goberno autonómico.
Novo trazado
A alternativa comparte o trazado de proxecto ata o punto quilométrico 3+560, onde en lugar de seguir cara ao oeste no Banquete de Conxo sepárase do mesmo en dirección leste, ata chegar ao aparcamento actual do Hospital de Conxo. A partir de aí, a senda ciclable continúa polas prazas de aparcamento situadas no perímetro oeste. Ademais, disponse dunha pasarela de madeira na subida á cota do aparcadoiro do hospital. Co obxecto de non suprimir prazas, cámbiase a distribución, pasando de aparcamentos en batería a espiña de peixe e mantendo o número.
O Executivo galego describe tamén que á altura do paso de peóns existente na rúa de Ramón Baltar a senda cambia de marxe e sitúase paralela á beirarrúa, para o que é necesario executar un desmonte no treito. Finalmente descende para conectar a través dun novo paso no muro perimetral para non afectar a entrada ao camiño que dá ao Banquete, co trazado inicial no punto quilométrico 4+260.
A Xunta sinala que esta mudanza dispón de todos os «informes sectoriais favorables». Ademais, destacan que durante o período de información pública, remitíronse á Axencia Galega de Infraestruturas alegacións de particulares; recibíronse informes por parte das distintas administracións afectadas pola actuación: do Concello de Santiago, da Deputación da Coruña, e das Consellerías de Cultura e Medio Ambiente.
Execución por fases
A Xunta aclara que actualmente está previsto executar unicamente unha primeira fase do trazado, quedando excluída da execución a zona limítrofe co Banquete de Conxo, desde o punto quilométrico 2+600 ata o 4+200, «ante a falta de acordo por parte do Concello de Santiago».
O Goberno autonómico matiza que isto supón que a execución da primeira fase contaría co consenso de todas as administracións, quedando para unha segunda fase a posibilidade de executar a senda segregada dos automóbiles e ter en conta a alegación dos ciclistas, «onde indicaban a súa preferencia polo trazado proposto pola Xunta e agora aprobado, xa que a proposta municipal non garantía a súa seguridade». O trazado aprobado, e relegado para unha segunda fase «permitiría gañar en seguridade e comodidade», indican. Esta execución por fases «facilitará acadar un acordo sobre o mantemento da infraestrutura e facilitará o cumprimento dos prazos establecidos polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado polos fondos da Unión Europea NextGeneration», remarcan.
Cando se paralizou o proxecto a raíz do informe desfavorable de Patrimonio, a Xunta anunciou que destinaría os fondos correspondentes a outro concello, algo que desde Raxoi foi tildado de «pataleta».
