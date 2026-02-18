Arde el Meco pero el sábado llega el Entroido de Conxo

Cerca de medio millar de personas se juntaron ayer en la quema del Meco en la Praza Roxa para sonrisa especial este año de quienes forman agrupaciones como el Sindicato Labrego Galego, Unións Agrarias o Asajea Galicia, ya que la icónica figura porcina del Entroido en Santiago hizo este año sonora mofa de Mercosur, retitulado como Mecosur.

Mecosur

Duele tanto ese acuerdo económico que amenaza al sector primario gallego, que conviene echarle pomada de retranca a la herida y aprovechar festejos con tanto humor como los carnavales. El Meco ardió sobre un atril con rótulos como «Grelo antártico» y «Strercosur». Eso sí, como si el cielo quisiera que el Entroido compostelano durase algo más (lo hará en parte de la ciudad), se puso a llover al minuto de empezar la quema del icónico personaje diseñado por José Manuel Méndez como sello escénico tras varios días de festejo.

Actores de la quema escénica en la Praza Roxa. / Antonio Hernández

Animación

Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+, pusieron baile, coro y ritmo al paseo previo iniciado en el Toural, prólogo del incendiario entierro del Meco en una plaza que ayer, más que roja, fue negra pero teñida de humor gris.

En el montaje escénico antes del fuego, el religioso que tuteló el entierro mientras, de fondo, lloraba media docena de plañideras, leyó el testamento del finado echando leña de comedia con frases como «os deixo a fermosa zona vella toda chea de turistas, baleiriña dos propios e pastos dos comisionistas» y añadiendo normas alimenticias para la Cuaresma «mater troita, sexa pro nobis; pater pan, mater auga, que viño non se pode beber; e mater divina raia, enténdase ben...sexa pro nobis»

Todo ello parte de una jornada que incluyó también una sesión de bailes de entroido de Muros, Noia y la Costa da Morte, puestos en escena en Cervantes y Praterías por Cantigas e Agarimos.

Caballos portando el Meco. / Antonio Hernández

No se vayan todavía que aún hay más (el sábado)

Y como dicen los dibujos animados de Super Ratón, no se vayan todavía, que aún hay más. El programa carnavalesco de la capital gallega ofrece el sábado 21, desde las 12 horas, el llamado Desfile das Xeneraliñas da Semente, con salida desde Santa Clara (núm. 21) y recorrido por la Rúa San Roque, Rúa da Algalia de Arriba y Cervantes, plaza donde, desde las 12.30 h., se hará una sesión de vivas y atranques.

Conxo

Y en el Entroido de Conxo, ese mismo sábado 21 , desde las 12 h., Os Conformistas de Conxo y O Carro de Conxo dan música al barrio desfilando por Praza da Mercé, Avenida de Ferrol, Av. de Vilagarcía, Rúa de García Prieto, Rúa de Sánchez Freire y Campo de Conxo, con posterior sesión vermú a las 13 horas con las actuaciones del grupo de pandereteiras María Raxeta y de Festicultores Troupe.