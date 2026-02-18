Sin avances en la negociación del convenio del transporte: la CIG se encierra en la sede de la patronal

Delegados de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en el transporte de personas por carretera y representantes de la central nacionalista, entre ellos su secretario general, Paulo Carril, han iniciado este miércoles un encierro en la sede de la patronal en A Coruña, situada en la Praza de Luís Seoane, en protesta por "el bloqueo de la negociación colectiva" y la falta de convocatoria de la mediación. Este mismo lunes 16 de febrero el sindicato había enviado una solicitud de reunión al Consello Galego de Relacións Laborais, de la que no han obtenido respuesta.

"Viñemos á CEC dado o pasotismo da patronal co sector de viaxeiros. Esta situación non é normal", asegura a EL CORREO GALLEGO desde A Coruña, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, quien menciona a la Xunta como "responsable" de que no haya avances. "Non debería permitirlle nin á patronal nin ao mediador o que están facendo", aclara.

En la última reunión, celebrada el pasado 12 de febrero, se había acordado que en el plazo de 24 horas la patronal enviaría una respuesta a la propuesta presentada por Comisiones Obreras (CCOO), después de que UGT abandonara la mediación, tras anunciar que trabaja en firmar un convenio de eficacia limitada. "Aí foi cando a patroal lle propuxo a CCOO que se adherira ao acordo coas solicitudes novas", señaló el fin de semana a EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago.

Casi una semana después, e "ignorando las reglas de la mediación", el empresariado continúa dilatando el proceso negociador, evidenciando —según denuncia la CIG— "una clara falta de voluntad para avanzar hacia un acuerdo".

Desde la CIG consideran que esta situación supone “un paso más en el disparate y la irresponsabilidad patronal”, al insistir en intentar imponer un acuerdo que fue rechazado por el 70% del personal en un referéndum vinculante para todas las partes. La central sindical entiende que esta nueva actuación se suma a las maniobras anteriores con el objetivo de bloquear la negociación, dinamitar el procedimiento de mediación mediante estrategias dilatorias y dejar a la CIG al margen del proceso.

Un incumplimiento de plazos, sobre los que ya alertaba Antunes, poniendo el foco en que la CIG "está sendo apartada" para negociar el convenio cuando "é o sindicato que ten maior representación no sector do transporte". A mayores, el delegado sindical alertaba de que si no hubiera avances "poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga".

Manifestación este domingo en Santiago

La CIG ha convocado una manifestación para el próximo domingo 22 de febrero, con salida a las 12.00 horas desde la Estación Intermodal de Santiago, para “esixir o desbloqueo da negociación e un convenio digno para o sector".