Desviados a Madrid y Oviedo dos vuelos con destino Santiago por las fuertes rachas de viento

Dos aviones, procedentes de Valencia y Gran Canaria, que debían aterrizar en la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Santiago fueron desviados debido a las fuertes rachas de viento en la capital gallega.

En primer lugar, el vuelo FR706 operado por Ryanair, con salida del Aeropuerto de Valencia a las 8.55 horas y llegada prevista a la capital gallega para las 10.03 horas.

Las fuertes rachas de viento durante la mañana de este miércoles en la capital gallega imposibilitaron el aterrizaje de la aeronave, que tuvo que ser desviado al aeropuerto de Madrid-Barajas tras dos intentos frustados de aterrizaje.

El vuelo acabó aterrizando finalmente en el aeropuerto madrileño a las 11.35 horas.

El otro vuelo afectado fue el VY3163 operado por Vueling, con salida del aeropuerto de Gran Canaria a las 8.30 horas (horario peninsular) y llegada prevista inicialmente para las 10.59 horas.

Al igual que en el otro caso, el viento frustó el aterrizaje en dos ocasiones, siendo desviado este vuelo hasta el aeropuerto de Oviedo donde acabó aterrizando a las 11.54 horas.

Ambos vuelos, registrados por la plataforma Flight Aware, fueron desviados debido a las malas condiciones metereológicas en la capital gallega por culpa de la borrasca Pedro.