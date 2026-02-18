Entroido en Santiago: ¿Por qué se quema un Meco el Miércoles de Ceniza?

Santiago ha iniciado la cuenta atrás para uno de los eventos más esperados del Entroido: la quema del Meco, que tendrá lugar este miércoles en la Praza Roxa a partir de las 21.00 horas. Pero, ¿qué simboliza esta tradición tan arraigada en Galicia?

El Carnaval en la comunidad gallega no finaliza con desfiles ni con concursos de disfraces, sino con el entierro de la sardina, un ritual que en lugares como Santiago adopta otra forma: la quema del Meco. Su quema o entierro simboliza el fin de fiesta, de los excesos y de la lujuria.

El desfile del Meco / Antonio Hernández

La quema del Meco en Santiago

En muchas ocasiones el muñeco suele ser caricaturesco y adopta la forma de algo vinculado a la actualidad política y social del año. A este respecto, el de Compostela tiene forma de cerdo -como es habitual-, y este año va vestido con los colores de Mercosur, portando un cartel en el que puede leerse Me(r)cosur, en alusión a la situación actual que atraviesa el agro gallego.

Esta celebración tiene lugar cada Miércoles de Ceniza, una fecha que coincide con el inicio de la Cuaresma. Enterrar o quemar la sardina -o el Meco-, representa así el final de los excesos carnavalescos.

El acto en sí es una parodia o un desfile satírico en el que los participantes acompañan al difunto vestidos de luto de manera exagerada o caricaturesca. El acto culmina con la quema o el entierro simbólico del Meco, a modo de un ritual de purificación colectiva.

El acompañamiento del Meco parte de la Praza do Toural a las 20.00 horas y recorrerá la rúa Nova, rúa do Vilar, rúa da Senra, rúa do Doutor Teixeiro, rúa da República do Salvador para finalizar en la Praza Roxa, donde se quemará una hora después.

El desfile estará amenizado por las comparsas Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+.

Origen del entierro de la sardina

Según la tradición oral, el origen se remonta al reinado de Carlos III en Madrid, cuando ordenó enterrar un cargamento de sardinas en mal estado a orillas del Manzanares debido al fuerte y mal olor.

Como curiosidad, uno de los entierros de la sardina más populares de España es el que se celebra en Murcia. A diferencia del celebrado en Galicia y otros lugares, allí tiene lugar el sábado posterior a la Semana Santa, enmarcándose dentro de las Fiestas de Primavera.

Entierro de la Sardina en Murcia / Turismo Murcia

Declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, su acto central en un gran desfile satírico y fúnebre que simboliza el triunfo de don Carnal sobre doña Cuaresma.

Su origen se remonta a 1850, cuando un grupo de estudiantes decidió formar un cortejo presidido por una sardina que simbolizase el ayuno y la abstinencia, para revivir la fiesta que se hacía en Carnaval.