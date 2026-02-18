Un informe de la USC revela el impacto de la inteligencia artificial en la productividad empresarial en Galicia

La productividad en las empresas mejora cuando la inteligencia artificial complementa a las personas y a los procesos, pero se resiente cuando no va acompañada de un rediseño del flujo de trabajo. Así lo recoge el informe especial sobre la economía gallega que publica anualmente el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA), que en esta edición analiza el papel de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el empleo. Para Senén Barro, coordinador y autor del estudio junto con Marcos Almeida Cerreda, Luis Míguez Macho y Luis Alberto Otero, “non se debe prescindir de profesionais, senón sumarlles as capacidades que ofrece a IA”.

Galicia presenta una implantación de la IA por debajo de la media estatal (10,3% frente a 11,4%) y de la Unión Europea (13,5%). Con todo, Barro matiza que “non nos interesa tanto a cantidade de empresas que adoptaron IA, senón se lle están sacando rédito”. “Porque —afirma— as pemes deberían repensar como integrar a IA para innovar, cal é o uso axeitado; hai todo un camiño de adopcións de valor engadido”. En este sentido, subraya la necesidad de que las empresas cuenten con asesoramiento experto, ya que la presencia de talento específico en IA es reducida (1,89% de los especialistas TIC).

La ley gallega para impulsar la IA

El informe también reflexiona sobre la Ley para el Desarrollo e Impulso de la Inteligencia Artificial en Galicia (LIAG), que deberá concretar aspectos en su reglamento respetando el marco normativo europeo y español “para engadir certeza na economía galega”, añade Barro, quien abre una ventana de optimismo al considerar que Galicia dispone de “todos” los instrumentos necesarios para impulsar una adopción de la IA con impacto en la productividad, como el sector TIC, la actividad de I+D y la formación de talento en las universidades públicas.

Entre las recomendaciones de los autores figuran la creación de plataformas seguras de intercambio de datos entre empresas y sector público, un programa específico de impulso a la adopción de la IA en las pymes, planes intensivos de mejora de competencias y reciclaje profesional, el refuerzo de las capacidades directivas y la puesta en marcha de un sistema estatal-autonómico de estadísticas homologables y abiertas que permita comparar con transparencia y solventar la brecha en marketing, ventas e I+D, ámbitos en los que Galicia presenta un menor uso de la IA. “Debemos apostar por unha IA confiable, o que pasa por explicación, supervisión humana e seguridade. A IA confiable é rendible”, concluyen en el informe.