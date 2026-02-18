Manuel Portas, ex concelleiro de Santiago, anuncia otra presentación de su nuevo libro, 'Mazarelos'

Manuel Portas, escritor, profesor y ex concelleiro de Santiago, estará esta semana en Bertamiráns para hacer otra presentación de su nuevo libro, Mazarelos, obra que sale en coedición del Consorcio y la editorial Galaxia.

Cita en una premiada librería

Manuel Portas acude este viernes 20 de febrero, a las 20:30 horas, en la librería Bandini, acto coral literario donde estará acompañado por Carme Moure y Marcos Calveiro. Ya hizo un encuentro similar en Compostela, en diciembre, en la Facultade de Filosofía, parte de una serie de actividades que elevan el eco de su nuevo libro, de hecho, el pasado 1 de febrero, fue designado Autor de la Semana por la AELG (Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega).

En la reciente edición valenciana del Congreso Nacional de Librería, se otorgó una distinción a la Libraría Bandini de Bertamiráns (Ames) cuyo responsable, Óscar Porral Vicente recibió el Premio Nuevas Librerías 2026. Esa buena noticia vino acompañada de otra para el mundo de los libros en Galicia al saberse que Santiago acogerá el Congreso Nacional de Librerías de 2028, una cita organizada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) Se trata de un encuentro bienal.

Esquema de 'Mazarelos'

Mazarelos es una novela donde Manuel Portas alterna saltos de espacio y tiempo: "Xogo con dous momentos: co 1856, nos días previos ao Banquete de Conxo, e cun presente indefinido que ben podería ser hoxe. Esa distancia temporal permíteme reforzar as diferenzas entre aquela Compostela e a actual, con clases sociais ben afastadas entre si, unha nobreza e unha igrexa nostálxicas do Antigo Rexime, unha burguesía emprendedora e un pobo que padece fames e outras penurias. Certamente, a experiencia persoal está detrás do que un escribe, incluídos os bloqueos mentais, como o que padece Helena, a autora implícita da novela", dijo hace unas semanas en charla con EL CORREO GALLEGO.

Noticias relacionadas

Trayectoria académica

Portas (Barcelona, 1960) es licenciado en Filología Galego-Portuguesa y catedrático de Lingua e Literatura Galegas con larga experiencia en el Instituto Arcebispo Xelmírez 1 (Santiago), centro del que fue director entre 1987 y 1996).