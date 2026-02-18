Muere Santiago Ferreiro Fernández, figura clave de la Semana Santa compostelana

Santiago Ferreiro Fernández, párroco de San Benito do Campo y Santa María do Camiño, y Rector de la Capilla General de Ánimas, ha fallecido este miércoles en Compostela. La comunidad cofrade y eclesiástica de Santiago ha mostrado "su profundo pesar" por la muerte de una figura clave de la Semana Santa compostelana. "Su pérdida deja un vacío insustituible en el tejido espiritual y social de la ciudad, donde desempeñó una labor fundamental durante décadas", señala en un comunicado la Junta de Cofradías.

Santiago Ferreiro "fue una figura central en la organización y guía de la Semana Santa compostelana. Su compromiso y entrega total marcaron el devenir de numerosas hermandades, ejerciendo como guía espiritual de la Cofradía del Rosario, la Cofradía de la Esperanza, la Cofradía de la Humildad y la Cofradía del Flagelado", destaca la Junta de Cofradías en dicho comunicado.

Además de por su labor parroquial, Ferreiro Fernández será recordado por su dedicación como impulsor y organizador del solemne Sermón de las Siete Palabras cada Viernes Santo, uno de los actos más significativos de la Pasión en Compostela. Su legado trasciende lo litúrgico, dado que era reconocido por su cercanía con los fieles y su incansable trabajo por preservar las tradiciones más señeras de Santiago.

La iglesia de San Benito do Campo / ECG

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Apóstol. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este jueves, 19 de febrero, a las 16:30 horas en la Capilla General de Ánimas, lugar donde desarrolló gran parte de su ministerio y donde la comunidad eclesiástica podrá darle su último adiós.