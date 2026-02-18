Netflix regresa a Santiago: la serie sobre Romasanta busca más figurantes en la capital de Galicia

Lobo, la nueva gran apuesta de Netflix protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa que acercará a nuestras pantallas —posiblemente a lo largo de 2027— la figura de Manuel Blanco Romasanta, un sastre itinerante que vivía en la Galicia rural del siglo XIX y que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, continúa afilando sus garras.

Luis Tosar, en el papel de Manuel Blanco Romasanta, durante los rodajes en Galicia de 'Lobo'. / Netflix

Tras los rodajes de la ficción de la productora coruñesa Vaca Films llevados a cabo a finales de enero en el entorno de la Catedral de Santiago —donde se pudo ver a Luis Tosar conducir un carromato totalmente hecho a mano por la Praza do Obradoiro, grabaciones en el Café Casino de Santiago e, incluso, el levantamiento de un mercado en la Praza das Praterías—, esta gran producción de la plataforma roja continúa sus grabaciones en Galicia, las cuales se extenderán hasta el próximo mes de mayo en localizaciones de la comunidad como Lalín, Oleiros, Betanzos, Monfero, O Courel, Celanova, Ribadavia, Sobrado dos Monxes y Allaríz, entre otras.

Varios operarios mueven un carruaje de época en la compostelana Praza das Pratarías antes del inicio de los rodajes de 'Lobo' en Santiago realizados a finales de enero. / Rodrigo Paz

Unos rodajes por los que no solo pasarán Luis Tosar y Tristán Ulloa, sino que también lo harán, según una imagen de las grabaciones en Galicia compartida hace unas semanas por la Xunta, actores de la talla de Luisa Mayol y Xosé Antonio Touriñán, además de cerca de 4.000 figurantes entre los que puedes estar tú.

En busca de figurantes en Santiago y Galicia

La razón: la empresa JP Castings ha abierto un proceso de selección en busca de figurantes para esta nueva gran producción de Netflix. En concreto, se necesitan residentes en Galicia «que tengan peinados clásicos y naturales sin teñir», además de personas «sin cejas o eyeliner tatuados» para los rodajes en Ribadavia y Celanova, que tendrán lugar entre finales de febrero y principios de marzo, pero también en Santiago de Compostela, y es que las grabaciones de Lobo, según el anuncio del casting, regresarán a la capital gallega el próximo mes de abril.

Un instante de las grabaciones de 'Lobo' realizadas el pasado enero en la Praza das Praterías. / J. O. / Netflix

Los interesados en participar pueden solicitar información en el correo electrónico castingsgalicia@gmail.com y deberán rellenar un formulario online, al que puedes llegar pinchando aquí, en el que tendrán que enviar varias fotografías «muy recientes sin filtros ni maquillaje» si quieren participar en una de las grandes producciones del momento.

Noticias relacionadas

Una ficción que, en palabras de sus creadores, se trata de una serie basada en hechos reales que juega con la idea de hacer un true crime de época en una Galicia del siglo XIX todavía no mostrada en el audiovisual español y que cuenta con la peculiaridad de que su protagonista, Manuel Blanco Romasanta, llegó a alegar durante el juicio por sus crímenes que era un hombre lobo. Una mezcla que hace única esta historia muy vinculada a las creencias gallegas que ya tenemos ganas de ver y que seguro dará mucho de qué hablar.