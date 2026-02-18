Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Isabel estrea accesos, eficiencia e vistas á Catedral tras unha obra de 2,6 millóns

A reforma do complexo deportivo acaba de rematar e abrirá ao público nas próximas semanas, segundo adiantou a alcaldesa

Os edís Xesús Domínguez e Pilar Lueiro e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, con varios operarios no interior do pavillón de Santa Isabel

Os edís Xesús Domínguez e Pilar Lueiro e a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, con varios operarios no interior do pavillón de Santa Isabel / ECG

Manu López

Manu López

Santiago

A reforma para a transformación do complexo deportivo de Santa Isabel vén de rematar tras un investimento de 2,6 millóns e uns traballos que se exectutaron durante os últimos nove meses. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín e os edís de Obras e Deportes, Xesús Domínguez e Pilar Lueiro, visitaron este mércores as instalacións, onde confirmaron que nas próximas semanas quedará todo listo para a apertura ao público.

A falta dalgúns traballos de pintado e limpeza e a retirada de materiais e maquinaria, o complexo deportivo loce xa unha nova entrada cara á Rúa do Morón que o comunica coa cidade e que o dota dunhas vistas á Catedral desde unha fachada que antes era opaca.

Ademais, a reforma centrouse na mellora da eficiencia enerxética, cun cambio da envolvente, a renovación das cubertas ou a mellora da climatización da piscina. Do mesmo xeito, fíxose máis accesible coa colocación dun ascensor e aseos e vestiarios adaptados, ao mesmo tempo que se levaron a cabo tarefas de conservación. A obra contou cunha subvención de 2,3 millóns do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios (Pirep).

Xesús Domínguez, Goretti Sanmartín e Pilar Lueiro na entrada do complexo deportivo de Santa Isabel

Xesús Domínguez, Goretti Sanmartín e Pilar Lueiro na entrada do complexo deportivo de Santa Isabel / ECG

“Un antes e un despois”

Sanmartín sinalou que se trata dunha “obra moi imporante, cun investimento moi relevante que vai significar un antes e un despois”. A alcaldesa declarouse  “moi satisfeita de ver esta obra rematada”.

Do mesmo xeito, puxo en valor que as obras permiten unha maior integración do pavillón co resto da cidade, de maneira que a praza da porta principal agora é unha entrada cun espazo diáfano.  “Impos gañar unha praza pública con máis movemento, socialización e vitalidade dentro do que é o tecido urbano”, destacou.

