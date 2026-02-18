Santa Isabel estrea accesos, eficiencia e vistas á Catedral tras unha obra de 2,6 millóns
A reforma do complexo deportivo acaba de rematar e abrirá ao público nas próximas semanas, segundo adiantou a alcaldesa
A reforma para a transformación do complexo deportivo de Santa Isabel vén de rematar tras un investimento de 2,6 millóns e uns traballos que se exectutaron durante os últimos nove meses. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín e os edís de Obras e Deportes, Xesús Domínguez e Pilar Lueiro, visitaron este mércores as instalacións, onde confirmaron que nas próximas semanas quedará todo listo para a apertura ao público.
A falta dalgúns traballos de pintado e limpeza e a retirada de materiais e maquinaria, o complexo deportivo loce xa unha nova entrada cara á Rúa do Morón que o comunica coa cidade e que o dota dunhas vistas á Catedral desde unha fachada que antes era opaca.
Ademais, a reforma centrouse na mellora da eficiencia enerxética, cun cambio da envolvente, a renovación das cubertas ou a mellora da climatización da piscina. Do mesmo xeito, fíxose máis accesible coa colocación dun ascensor e aseos e vestiarios adaptados, ao mesmo tempo que se levaron a cabo tarefas de conservación. A obra contou cunha subvención de 2,3 millóns do Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios (Pirep).
“Un antes e un despois”
Sanmartín sinalou que se trata dunha “obra moi imporante, cun investimento moi relevante que vai significar un antes e un despois”. A alcaldesa declarouse “moi satisfeita de ver esta obra rematada”.
Do mesmo xeito, puxo en valor que as obras permiten unha maior integración do pavillón co resto da cidade, de maneira que a praza da porta principal agora é unha entrada cun espazo diáfano. “Impos gañar unha praza pública con máis movemento, socialización e vitalidade dentro do que é o tecido urbano”, destacou.
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo