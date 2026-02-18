Seis de cada diez empresas de Santiago desarrollan su actividad sin empleados

Sin trabajadores asalariados, del sector servicios y constituida bajo la fórmula de persona física. Esa es la empresa más común en Santiago si nos atenemos a los datos publicados por el Instituto Galego de Estadística (IGE) correspondientes al 1 de enero de 2024 en su directorio de empresas y unidades locales de la comunidad gallega. Según este estudio, hasta seis de cada diez sociedades con sede en Compostela, el 61,7 % concretamente, no tiene ningún empleado contratado.

En total, según las cifras recogidas por el IGE, en la capital gallega están afincadas 9.346 empresas, de las que 5.769 no disponen de ningún asalariado. Además, casi nueve de cada diez cuenta con menos de cinco empleados y más del 93 % tiene menos de diez personas en nómina. Es decir, en el escalón de 1 o 2 trabajadores hay 1.701 empresas, en el de 3 a 5 figuran 846, y en el de 6 a 9 la cifra es de 425 sociedades.

De este modo, únicamente el 6,6 % de las sociedades radicadas en Santiago desarrollan sus negocios con al menos una decena de asalariados. Entre ellas, solamente 118, un 1,26 %, entran en las categorías de mediana y gran empresa, al tener contratadas a 50 o más personas. Solo 16 compañías tienen entre 250 y 500, mientras que el medio millar solo lo superan 11.

Los servicios representan el 85,5 %

Los datos del IGE también reflejan el ámbito de actividad, un apartado en el que vuelve a quedar demostrado el enorme peso del sector servicios en la economía compostelana. El 85,5 % de las empresas, 7.998 en cifras absolutas, corresponde a este ámbito, mientras que un 7,68 % (718) se dedica a la construcción, un 4,37 % desarrolla una actividad industrial (409), y el 2,36 % restante, 221 sociedades, está enfocada en la agricultura y la pesca.

Los datos corroboran la dependencia de la economía compostelana del sector terciario, que ya se había reflejado en otras estadísticas del IGE. Según este organismo, los servicios representaron el 82 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Santiago en el año 2023, una proporción calcada a la del año anterior, cuando había alcanzado su techo en la serie histórica. Desde el año 2010 el peso de esta actividad se ha incrementado en más de seis puntos, mientras que la industria, la construcción y el sector primario han ido mermando su importancia o estancándose.

Peso de la hostelería y el comercio

De este modo, si contamos solamente las 855 empresas dedicadas a la hostelería y la restauración, multiplican por más de dos las pertenecientes a todos los sectores de la industria. La diferencia es aún más acusada en el comercio, la única actividad que sobrepasa las mil sociedades, al contar con 1.023 (casi un 11 % del total) en el comercio minorista, y otras 409 en el mayorista.

Entre las firmas que ofrecen algún tipo de servicio, destacan también las compañías dedicadas a actividades jurídicas y de contabilidad con 631, las que se encuadran en la rama sanitaria con 630, las que están relacionadas con trabajos artísticos con 462 o las de transporte y almacenamiento con 455. También cuentan con un peso importante sobre el total las empresas del ámbito educativo, inmobiliarias y administrativas y de servicios auxiliares.

En lo relativo a la fórmula jurídica, más de la mitad están constituidas como personas físicas, el 52,8 %, mientras que un tercio son sociedades limitadas.

Datos de Galicia

La realidad compostelana no es muy diferente del panorama general de Galicia, donde el 65,7 % de las empresas no tiene asalariados y solo 127 de las más de 230.000 contabilizadas dispone de más de 500 empleados. Además, alrededor de dos tercios se dedica a los servicios.