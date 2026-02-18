Temen retrasos en extranjería tras el fuego en la Comisaría de Santiago

El Foro Galego de Inmigración teme que el incendio que ha dejado momentáneamente inoperativa la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago complique aún más la consecución de citas para extranjería. La entidad acaba de remitir un correo urgente tanto a la Comisaría como a la jefatura provincial de A Coruña para solicitar que se habiliten espacios a los que puedan acudir los inmigrantes.

«Como hemos hecho público de forma reiterada existe un retraso estructural en las citas de extranjería en esta comisaría, igual que en la mayor parte de ellas, que compromete seriamente los derechos de las personas migrantes», indicó ayer el Foro en un comunicado. «Este hecho y la anulación de citas, que a veces tardan meses en conseguirse, debe resolverse con una urgente y eficaz habilitación de espacios alternativos para que no se pierdan las citas programadas», indica el Foro.

Como el DNI y el pasaporte

La entidad alude también a la decisión de la Policía Nacional de Santiago de habilitar espacios en las inmediaciones de la Comisaría para la obtención del DNI y del pasaporte. «Consideramos imprescindible que se habiliten también espacios para los trámites de extranjería que llevan un retraso aún mayor en el tiempo» , insisten. «Recordamos que las personas migrantes residentes en los ayuntamientos que atiende la Comisaría compostelana deben tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos y cidadanas», concluye el Foro.

Incendio

El pasado 13 de febrero un incendio originado en la galería de tiro obligó a desalojar el inmueble y cubrió de humo todo Santiago por la quema de algún neumático almacenado en la zona. Este lunes, volvió a salir humo del edificio situado en la Avenida Rodrigo de Padrón por la activación de algunos rescoldos. Todavía se investigan las causas del fuego y se desconoce cuándo se podrá volver a la normalidad en la comisaría.

Proceso de regularización

El Concello de Santiago todavía no está notando impacto, ni en la oficina del Padrón ni en la Unidade Municipal de Atención ás Persoas Migrantes (UAMI), tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de promover una regularización de inmigrantes. En previsión de que pueda suceder, la Concellaría de Servizos Sociais, que dirige María Rozas, está «buscando fórmulas para reforzar» estos servicios. Rozas ve una «buena noticia» el proceso de regularización porque permitirá la «inclusión de numerosas personas que vivían en la indefensión y sin ver respetados adecuadamente sus derechos y facilitará su incorporación al mercado laboral». La también tenienta de alcaldesa recuerda que la administración local verá incrementada su carga de trabajo nuevamente, sin apoyo de otras administraciones.