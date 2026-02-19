Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bouza acusa a Rueda de "negar máis recursos" para o Consorcio de Santiago e de "bloquear fondos" para vivenda

O secretario xeral do PSdeG de Santiago denuncia que a Xunta "deixou sen executar" 169 millóns de euros destinados á rehabilitación mentres "rexeitou incrementar" en 2,4 millóns a achega á entidade

O secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza

O secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O deputado no Parlamento de Galicia e secretario xeral do PSdeG de Santiago, Aitor Bouza, acusou este xoves á Xunta de Galicia de "falta de compromiso coa política de vivenda" na capital e reclamou un incremento inmediato de 2,4 millóns de euros na achega ao Consorcio de Santiago para reforzar a rehabilitación no casco histórico.

Bouza situou a vivenda como unha "prioridade política" e defendeu a rehabilitación como "instrumento clave" para ampliar a oferta residencial e incorporar vivendas baleiras ao mercado, insistindo en que o acceso pasa "a través tamén da rehabilitación de todas esas vivendas que precisan da axuda da propia administración pública", co obxectivo de que estean "en condicións óptimas de habitabilidade" e de que se poñan no mercado de aluguer.

Neste contexto, o deputado socialista lembrou que a súa formación presentou emendas aos orzamentos da Xunta para incrementar en 2,4 millóns a dotación do Consorcio, unha proposta que foi rexeitada polo PP. Segundo sinalou, "votaron en contra e o señor Borja Verea, que tanto di defender a esta cidade, votou en contra, co beneplácito, por suposto, do presidente da Xunta de Galicia", polo que cuestionou "a defensa que o Partido Popular fai dos intereses de Santiago".

Execución orzamentaria da Xunta

Bouza contrapuxo esa negativa cos datos dos orzamentos da Xunta, que "deixou sen executar no ano 2025, a peche do terceiro trimestre, o 73% dos fondos no programa 451 que é o correspondente a rehabilitación da vivenda", o que, ao seu xuízo, demostra que "esa é a política da Xunta de Galicia. Nin fai, nin deixa facer". O socialista concretou que esa porcentaxe supón que "169 millóns de euros están nun caixón", unha cifra que considerou "inaceptable".

Fronte a estes datos, Bouza insistiu en que o goberno galego "dispón de marxe suficiente" para reforzar o Consorcio compostelán. "A Xunta pode incrementar 2,4 millóns no Consorcio? Pode. Quere? Non", afirmou, esixindo que Alfonso Rueda "o faga de maneira inmediata e que se comprometa en igualdade de condicións" co resto das administracións que forman parte do organismo. Así, reclamou que "abandone a confrontación coa capital e cumpra cos seus compromisos co Consorcio".

