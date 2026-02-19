TEATRO
Chévere recuerdan a Castelao en Santiago desde el 20 de febrero y Mofa & Befa, en abril
Chévere estrena este viernes ‘Ictus’, basada en un cuadro de Castelao, con entradas agotadas
Chévere estrena este viernes en Santiago Ictus (anatomía de ‘A derradeira leición’ de Castelao), obra de teatro , basada en el citado cuadro de Castelao. Los pases para los días 20, 21 y 22 de febrero en el Auditorio de Galicia tienen ya las entradas agotadas. Dichas funciones se hacen de forma previa a las representaciones escolares gratuitas del 23 y 24 (para estudiantes de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato).
Elenco y apoyos
Ictus llega dirigida por Xesús Ron, al frente de un elenco formado por Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Marcos Pereira, Gema Santos y Borja Fernández. Es una coproducción con el Centro Dramático Nacional y cuenta con ayudas de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).
Es parte de la programación escénica de Compostela Cultura, ciclo municipal que tiene un área específica llamada Foco Castelao para reivindicar el legado creativo del intelectual rianxeiro.
Mofa & Befa toman el relevo
Ese apartado incluye además la llegada al Teatro Principal de Os Dous de Sempre, de otra conocida compañía teatral gallega com oson Mofa & Befa (Producións Teatrais Excéntricas) inspirada en la obra mencionada de Castelao, revisada en este caso con un reparto formado por Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira y Josito Porto.
Entradas
Ese montaje se representará durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril con tickets ya a la venta desde 12 euros. Hay descuentos para personas desempleadas, perceptoras de rentas sociales, jubiladas, mayores de 65 años, estudiantes y familias numerosas
Os Dous de Sempre es una obra dirigida por Quico Cadaval.
