'Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros

El precio de la vivienda no para de aumentar y vivir en Santiago, al igual que en el resto de España, es cada vez más caro. Impulsados por la alta demanda, la escasez de oferta y la presión del alquiler, el valor de los pisos alcanza en cada análisis nuevos máximos, creando una tendencia al alza de los precios que parece no tener fin. Por ello, desde EL CORREO GALLEGO, hemos rebuscado en el portal inmobiliario Tucasa.com para recopilar tres pisos en la capital gallega por menos de 200.000 euros perfectos para invertir.

Apartamento reformado en la zona de O Restollal

La primera de las viviendas que hemos seleccionado es un apartamento recientemente rehabilitado en la zona de O Restollal, una de las áreas con mayor proyección de Santiago. La vivienda cuenta con una distribución funcional y moderna, compuesta por 1 dormitorio, cocina americana integrada en el salón-comedor y baño completo.

Apartamento en venta reformado en la zona de Restollal / Tucasa.com

Se trata de un piso exterior, lo que le aporta una excelente luminosidad natural y una agradable sensación de amplitud. Con acabados actuales, líneas neutras y una estética moderna, está listo para entrar a vivir sin necesidad de realizar reformas, por lo que es ideal tanto como vivienda habitual como inversión. Su precio es de 155.000 euros y si deseas más información pincha en este enlace.

Piso en la rúa Laverde Ruiz

Otra magnífica oportunidad de inversión es un céntrico piso en venta en la rúa Laverde Ruiz, a escasos cinco minutos de la praza de Galicia. Su ubicación privilegiada lo convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan tener cerca todo tipo de servicios y comodidades. Además, la vivienda ha sido reformada íntegramente este año con acabados de calidad y excelente aprovechamiento del espacio, por lo que ofrece la ventaja de estar prácticamente nueva.

Piso en venta en la rúa Laverde Ruiz / Tucasa.com

Cuenta con dos habitaciones con armarios empotrados y ventanas con puente térmico. La cocina de tipo americana, ya está totalmente equipada con electrodomésticos nuevos y una elegante isla central que conecta con el salón, creando un ambiente moderno y funcional. También dispone de una terraza exterior y un baño reformado con materiales de primera calidad. Todas estas cualidades que combinan ubicación y confort lo convierten en un lugar ideal para quienes buscan calidad de vida en el corazón de Santiago. Su precio es de 190.000 euros y si deseas más información pincha en este enlace.

Vivienda con galería en la rúa del Olvido

La tercera de las viviendas que hemos seleccionado es un piso en la rúa del Olvido, en el barrio de Sar, que cuenta con una galería que le aporta una gran luminosidad. Situado en una de las zonas con más encanto de Santiago, este inmueble ofrece la tranquilidad de un entorno residencial con la comodidad de estar a pocos minutos del casco histórico, universidades y todos los servicios necesarios.

Vivienda en venta con galería en la rúa del Olvido / Tucasa.com

El piso cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con acceso a una increíble galería, lo que aporta una gran cantidad de luz natural y un ambiente cálido y acogedor. Con una distribución práctica y funcional, es una opción muy interesante tanto para vivir como para alquilar, convirtiéndose en una excelente oportunidad de inversión. Su precio es de 160.000 euros y si deseas más información pincha en este enlace.