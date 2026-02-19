Empieza Santiago(é)Tapas con propuestas sorprendentes que incluyen peta zetas

El concurso culinario Santiago(é)Tapas empezó este mediodía con tapas tan sorprendentes como una de O Sendeiro que incluye "peta zetas", según explicaba Alejandro Ferreiro, chef de este restaurante compostelano que tuteló la visita de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, a la cabeza del acto de apertura de este certamen gastronómico.

Participantes

El inicio de esta edición número 17 de Santiago(é)Tapas contó también con más personas representantes de la política municipal, como María Rozas, Míriam Louzao, María Baleato, Olaya Otero, Marta Abal o Mercedes Rosón, entre más asistentes, como el vicepresidente y diputado provincial de Turismo de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira.

En la visita de apertura se probaron dos bocados del mencionado local: el Boliño de Faceiras, "cunha tella por riba moi boa", según señaló la alcaldesa; y el Macaron de Santiago, "inspirada na tarta de Santiago", matizó Ferreiro, y con "peta zetas", recurso similar al de la famosa golosina así llamada que fue popular hace años, "eu notei sabor a chuche", dijo Rozas antes de una foto de familia especialmente celebrada al ser uno de los pocos momentos con sol en el cielo de Compostela desde el pasado diciembre. "Aprovechad, aprovechad, que igual dura poco", comentó alguien fuera de plano.

A todo esto, la meteorología benévola prevista para este fin de semana parece aplaudir la llegada de este certamen gastronómico anual creado para desestacionalizar el turismo en Compostela y revalorizar la oferta culinaria de sus locales.

Número de locales

Este año compiten 48 establecimientos, 6 más que en la edición previa, y 8 por encima de la cifra del concurso celebrado hace dos años, dentro de un proyecto organizado y promovido por Turismo de Santiago y encuadrado dentro de la marca Compostela Gastronómica, con apoyo de la Deputación da Coruña. Esta cita tiene como patrocinador principal a la empresa Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá. También colaboran la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), el Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de Personas Celíacas de Galicia (ACEGA), el CIFP Compostela y Allwork.

Rutas

El Santiago(é)Tapas 2026 ofrece una decena de recorridos: Camino Inglés, Camino Primitivo, Vía de la Plata, Camino de Invierno, Camino Portugués, Camino Francés, Camino Fisterra-Muxía, Camino del Norte u rutas de interés especial (con un regalo por bocado) compuestas por tapas sin gluten, vegetarianas y dulces.

El precios de la tapa rondan los 3,70 euros, si bien los hay más baratos (de dos euros) y más caros (4).

Edición de 2025

En la anterior edición del concurso Santiago(é)Tapas de 2025, O Sendeiro logró tres premios, con otras respectivas distinciones para propuestas de otros locales compostelanos como Sessanta & Novanta, La Morena y Mercedes.