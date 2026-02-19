La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo

"Yo quiero que me des, un besito nada más. Yo quiero que me des un beso...". Así suena una de las canciones más populares actualmente. A estas alturas es prácticamente imposible no haber escuchado hablar de la orquesta del momento en España: Nueva Línea.

Procedentes de Tenerife, se han convertido en un fenómeno viral, acumulando más de 990 mil seguidores en TikTok y posicionando versiones de temas como Noche de Copas o Un Beso entre lo más escuchado en España.

Si bien a principios de este año el alcalde de Ames, Blas García, lanzaba la bomba sobre una posible actuación de la formación en las fiestas de agosto, la primera visita del grupo a Galicia será más pronto.

A este respecto, el grupo tenía previsto actuar en Galicia por primera vez el pasado San Valentín en la Sala Queen (Mos, Pontevedra). Una actuación que tuvo que posponerse por un problema con la aerolínea en la que viajaron, que extravió parte de su equipaje "imprescindible para el espectáculo", según informó en su momento la formación a través de sus redes sociales.

No obstante, los seguidores de Nueva Línea están de enhorabuena, pues desde la sala de eventos pontevedresa acaban de anunciar una nueva fecha: el viernes, 6 de marzo. Las entradas están disponibles desde los 15 euros con consumición incluida.

Nueva Línea en Dona Dana

Esta no es la única oportunidad que los gallegos tendrán para disfrutar de Nueva Línea en directo, pues hasta el momento tienen programadas dos fechas más, una de ellas a apenas media hora de Santiago.

Cartel oficial de la actuación de Nueva Línea en Dona Dana / Dona Dana

Así, la formación tinerfeña actuará en la Sala Dona Dana en Fonte Díaz (Touro) el próximo 20 de marzo. El grupo actuará junto al grupo Elebé 2.0 y los DJs Son1c, Bermúdez y Rai.

La apertura de puertas será a las 23.00 horas y desde la organización informan que habrá línea de autobuses y servicio de hamburguesería. Las entradas están a la venta desde los 16,83 euros en la plataforma de woutick!.

Noticias relacionadas

La otra actuación de Nueva Línea en Galicia tendrá lugar tan solo dos días antes, el 18 de marzo, en La Conservera de Celeiro (Viveiro).