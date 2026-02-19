Qué hacer hoy, 19 de febrero, en Santiago: empieza el concurso Santiago(é)Tapas

GASTRONOMÍA. Santiago(é)Tapas abre hoy su edición número 17, que se celebra hasta el 8 de marzo. Sus 48 locales ofrecerán cerca de 73 tapas. El Tapasporte se puede lograr en los establecimientos participantes o en la Oficina de Turismo (Rúa do Vilar, 63). Arriba, Pepe Brea, cocinero de la Bodeguilla de Santa Marta, muestra una tapa suya.

Pignoise, Glass Quartet y Pablo Leira

TRIPLE CITA. Pignoise (con el ex futbolista del Real Madrid Álvaro Benito al frente) tocan en la sala Capitol, cita punk pop con las entradas agotadas que es parte de una gira llamada Ganas de veros. Por otra parte, el Glass Quartet, cuarteto de jazz de A Coruña, formado por estudiantes del Conservatorio Superior de Música (CSM), ofrecen un concierto a las 21 horas en el pub Casa das Crechas. Y a las 20 horas, en el pub Momo, actuación de Pablo Leira.

Andoni Arcos y García Gómez

MUSICA Y POESÍA. El músico compostelano Andoni Arcos da un concierto en el café bar Arume, a las 21 horas con entrada inversa (cada quien paga lo que cree al acabar el show tras acceder gratis). Y antes, en el Pazo de San Roque, desde las 18 h., se hace un encuentro sobre Un intre no tempo: Poesía reunida 1967 - 2017, del añorado Xosé Luís Franco Grande (Tebra, Tomiño, 1936 - Vigo 2020) , un acto literario donde van a intervenir Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua de la Xunta de Galicia; Teresa Seara, editora del libro; las hijas del autor, Rosalía y Navia Franco; y Xosé Manuel Soutullo, director de la editorial Galaxia.

Concierto gratuito del trío Alana en la Igrexa da Universidade

FOLK. Alana dan un concierto gratuito en la Igrexa da Universidade desde las 21 horas. Es un grupo formado por Antía Vázquez (de Oleiros), Pablo Castro (Vimianzo) y Eloy Vidal (Ponteceso). La recogida de cada entrada (una por persona) se abre a las 20.40 horas. En breve, Alana sacan su nuevo disco, el segundo de su carrera, llamado Un saber, que centrará un concierto en un formato más largo el próximo 18 de abril en la sala Capitol, cita con entradas a 15 euros más gastos. «Un saber preséntase como unha evolución intimista que responde á necesidade de reinvidicar o saber das mulleres como un dos piares fundamentais da nosa cultura, da nosa música tradicional, da nosa identidade», detallan online.

Estévez Vila, Adrián Vázquez y Rendueles

CHARLAS. El Salón de Actos Isaac Díaz Pardo del Ateneo (Pr. de Salvador Parga, 4-2º) ofrece una charla (19 h.) de Adrián Vázquez Lázara, diputado en el Parlamento Europeo (PPdG) y le presenta Cristina Ares Castro-Conde, profesora de Política de la Unión Europea en la USC. A las 19:30 h., la librería Couceiro acoge la conferencia 25 ediciones discográficas para Rosalía de Castro, impartida por Xaime Estévez Vila, catedrático de música. Y a las 19 h., el Museo de las Peregrinaciones, el ciclo de ponencias Colloquium Inicipit propone oir a César Rendueles, autor de Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia (Anagrama).

Noticias relacionadas

Muestra de Manuel García Rodríguez, natural de O Pino

ARTE. La Asociación Área Empresarial del Tambre (AAET) inaugurará hoy una exposición llamada Valquirias e cuarteados, con obra del artista gráfico y escultor Manuel García Rodríguez, y será su primera muestra individual El acto se celebra a las 20:00 horas en el Centro Empresarial del Tambre. La exposición recoge una treintena de piezas de grabado y una docena de esculturas en madera. En su escultura, la madera no se concibe como una elección de material, sino como el propio nacimiento de la obra, detalla la organización. Manuel García Rodríguez, artista gráfico y escultor nacido en la parroquia de Ferreiros (O Pino, A Coruña, 1962), reside en Nigrán. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidade de Santiago), se formó en la Escola Municipal de Gravado de Nigrán. La muestra se podrá visitar hasta el 12 de marzo, de lunes a viernes (09 h.- 14 h.; 16 h.- 19 h.; y se recomienda avisar previamente en el 981 55 28 50).