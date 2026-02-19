Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

Crise na rede de centros socioculturais

O PP de Santiago advirte de que "o contrato dos CSC nace morto ou, cando menos, gravemente ferido"

De la Fuente denuncia a "gravísima decisión" de aceptar na licitación do lote III dos Centros Socioculturais unha oferta que o informe técnico "cualifica de maneira contundente e negativa"

O edil do PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, no Pazo de Raxoi

O edil do PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, no Pazo de Raxoi / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente, denunciou este xoves a "gravísima decisión" adoptada polo goberno municipal ao aceptar na licitación do lote III dos Centros Socioculturais unha oferta que o informe técnico "cualifica de maneira contundente e negativa". O edil reaccionou así ante a posibilidade de que a segunda empresa do concurso asuma o servizo. Neste momento hai un prazo aberto para acreditar que cumpre os requirimentos establecidos por Raxoi despois de que Eulen, a entidade elixida inicialmente, decidira botarse atrás.

"Hai un par de días coñecemos a aceptación a participar no proceso dunha oferta que o informe técnico define como claramente insuficiente, que non cumpre os requirimentos mínimos dos pregos, que presenta carencias relevantes, que exclúe á maioría dos CSC e que non satisfai minimamente as necesidades do servizo", sinalou o concelleiro do PP, apuntando que o edil de Centros Socioculturais, Xan Duro, "coñeceu perfectamente o contido do informe técnico".

Feitos "extremadamente graves"

Desta maneira, De la Fuente cualificou os feitos de "extremadamente graves" e reclamou explicacións do goberno local. "Se os técnicos municipais conclúen que unha oferta non cumpre os mínimos esixidos e que é insuficiente para garantir o servizo, por que non foi excluída do proceso? Quen tomou esa decisión e con que criterio?", preguntou.

Por todo isto, considerou que "este contrato, se finalmente se lle adxudica a esta empresa, nace morto ou, cando menos, gravemente ferido". Ao seu xuízo, permitir que continúe na licitación unha proposta nestas condicións "pon en risco a cobertura, a calidade e a igualdade no acceso a un servizo fundamental para os barrios e o rural de Santiago".

Situación do persoal

O edil enmarcou a situación nunha "mala planificación" de Raxoi con "atrasos inxustificados" na licitación, "prórrogas excesivas de contratos que facían auga por todas partes" e unha empresa concesionaria que chegou a solicitar compensacións e mesmo a rescisión do contrato, ás que o Concello respondeu negativamente. O edil popular lembrou tamén que durante meses "o Concello pagaba, pero os traballadores non cobraban, acumulándose atrasos nas nóminas, suspensións de actividades e unha deterioración progresiva do servizo".

Noticias relacionadas y más

"A día de hoxe, os traballadores dos CSC están nunha situación que nunca antes se vivira, ata o punto de ter que ir ao paro. Nunca antes ocorrera isto", advertiu, alertando de que varios días despois de anunciarse a suspensión da continuidade do servizo a Serviplus, hai traballadores que "nin están cobrando nin teñen a documentación necesaria para poder solicitar o paro".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  2. Santiago empieza a sancionar con hasta 30.000 euros a los dueños de pisos turísticos ilegales
  3. La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
  4. Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
  5. Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
  6. Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
  7. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  8. Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo

Raxoi pon en marcha o programa Minerva: 3 millóns de euros para 60 itinerarios formativos

Raxoi pon en marcha o programa Minerva: 3 millóns de euros para 60 itinerarios formativos

Así é 'AMORRER' de 9Louro: o álbum que o artista de Muros vai presentar en directo cun 'sold out' na Sala Capitol

Así é 'AMORRER' de 9Louro: o álbum que o artista de Muros vai presentar en directo cun 'sold out' na Sala Capitol

Bouza acusa a Rueda de "negar máis recursos" para o Consorcio de Santiago e de "bloquear fondos" para vivenda

O PP de Santiago advirte de que "o contrato dos CSC nace morto ou, cando menos, gravemente ferido"

O PP de Santiago advirte de que "o contrato dos CSC nace morto ou, cando menos, gravemente ferido"

De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: "Esto es un escándalo"

De vanguardista oficina de turismo a punto de 'trapicheo' en Santiago: "Esto es un escándalo"

Qué hacer hoy, 19 de febrero, en Santiago: empieza el concurso Santiago(é)Tapas

Qué hacer hoy, 19 de febrero, en Santiago: empieza el concurso Santiago(é)Tapas

Marga Charol anuncia un outlet exclusivo en Santiago con descuentos de hasta el 80%

Marga Charol anuncia un outlet exclusivo en Santiago con descuentos de hasta el 80%

Raxoi agarda resposta da segunda candidata a xestionar os centros socioculturais

Raxoi agarda resposta da segunda candidata a xestionar os centros socioculturais
Tracking Pixel Contents