Ataque al Patrimonio de Santiago: el vandalismo se vuelve a cebar con la iglesia de Santa Susana

Debido a su ubicación, esta histórica capilla del siglo XVII ha sido especialmente sensible durante los últimos años a las acciones de los gamberros

Un operario de limpieza borra una de las pintadas de la iglesia de Santa Susana

Un operario de limpieza borra una de las pintadas de la iglesia de Santa Susana / Jesús Prieto

David Suárez

Santiago de Compostela

Nueva agresión al Patrimonio de Santiago. La histórica iglesia de Santa Susana, en la Alameda compostelana, ha sido otra vez el objetivo de los vándalos y ha aparecido con diferentes pintadas de mal gusto y de reivindicaciones políticas, tanto en su fachada como en sus laterales.

Una circunstancia que no es para nada novedosa ya que, esta capilla, que data del siglo XVII, ha sido especialmente sensible durante los últimos años a las acciones de los gamberros, puesto que, debido a su ubicación -en medio del parque y en una zona poco transitada durante la noche- hace que mantenerla vigilada sea un tanto difícil.

El vandalismo se vuelve a cebar con la iglesia de Santa Susana

El vandalismo se vuelve a cebar con la iglesia de Santa Susana

El vandalismo se vuelve a cebar con la iglesia de Santa Susana / Jesús Prieto

Diferentes autores

Realizadas con pintura negra, a simple vista se puede apreciar por la tinta y la grafía que han sido realizadas por diferentes personas y en momentos distintos.

La primera, con una tinta más gastada que delata haber sido hecha hace días, hace alusión a una reivindicación política con la frase "Resistenza Obreira", la cual va acompañada por una hoz y un martillo y con la firma de Mós.

Uno de las pintadas que ha aperecido en la iglesia de Santa Susana, en la Alameda de Santiago

Uno de las pintadas que ha aperecido en la iglesia de Santa Susana, en la Alameda de Santiago / ONDA CERO

En cuanto al resto de pintadas, parecen más bien echas por gente joven que no valora en gran valor histórico y cultural que tiene la iglesia de la carballeira. Se limitan a diferentes garabatos de mal gusto que, como siempre, costarán mucho sacar sin dañar más la ya castigada capilla de Santa Susana.

