Competencia profesional
Catro alumnos dos centros de FP de Santiago no certame Spainskills
Entre o 24 e o 28 de febreiro o recinto de Ifema acolle esta competición na que case 40 alumnos galegos demostrarán o seu talento profesional
Emily Rincón, Martín Souto, Héctor Sánchez e Martín Muíño son a representación compostelá na competición Spainskills de Formación Profesional que se desenvolve do 24 ao 28 de febreiro no recinto Ifema de Madrid. Emily Rincón, do CIFP Compostela, mostrará as súas habilidades na cociña; Martín Souto, do Politécnico de Santiago, compite en Electrónica; Héctor Sánchez, dende o mesmo centro, é candidato en Tecnoloxías do automóbil; e Martín Muíño, do IES San Clemente, participa na competición de TIC e Administración de sistemas en rede.
Esta representación intégrase no «equipo olímpico» ou de «embaixadores da FP galega», botando man dos símiles empregados polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na presentación este venres da candidatura no CIFP Compostela en Lamas de Abade.
Xunto a eles outros 33 alumnos dos diversos centros de Formación Profesional da comunidade participarán en 33 das 34 modalidades de competición. Dos resultados destas catro xornadas en Ifema sairá a representación de España na competición Skills europea e tamén na mundial. «Aconséllovos expremer a experiencia e divertirvos con responsabilidade», falaba así o titor Roi Álvarez (do CIFP Manuel Antonio de Vigo) en representación do resto de preparadores do alumnado.
O conselleiro Román Rodríguez, máis alá de imprimirlle ao seu discurso a épica da «Olimpíada» ou de seren «os embaixadores» da nosa FP instou o alumnado presente no salón de actos do centro de Lamas de Abade a «estar orgullosos de ser galegos» engadindo que para profesionais doutras comunidades «a FP é unha das nosa señas de identidade» e aconselloulles «non vos creades mellores que ninguén, pero tampouco peores».
Para o conselleiro de Educación a FP é «un mundo en miniatura, reflexo do mercado de traballo, do futuro», pero engadiu tamén que o que «realmente importa é o proceso de formación e a ilusión» por participar no Spainskills. E esa ilusión deixábana clara os dous alumnos intervintes no acto de presentación desta ‘selección’ da formación profesional galega, Valeria Riotorto (alumna de Tecnoloxía e moda do Paseo das Pontes da Coruña) e Samuel Domínguez (de Refrixeración e aire acondicionado do CIFP Universidade Laboral de Culleredo).
«Queremos dar as grazas aos nosos centros, e especialmente aos nosos titores», coincidiron. «Traballamos moito e temos que demostrar en cada proba o noso esforzo e talento», afirmou Valeria; mentres Samuel engadiu que «canda un sabe o que vai facer, as súas dificultades, pero todo esforzo ten as súas recompensas».
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago