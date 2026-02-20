Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

Competencia profesional

Catro alumnos dos centros de FP de Santiago no certame Spainskills

Entre o 24 e o 28 de febreiro o recinto de Ifema acolle esta competición na que case 40 alumnos galegos demostrarán o seu talento profesional

Foto de familia do alumnado que vai competir no Spainskills 2026 xunto a conselleiro Román Rodríguez

Foto de familia do alumnado que vai competir no Spainskills 2026 xunto a conselleiro Román Rodríguez / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

Emily Rincón, Martín Souto, Héctor Sánchez e Martín Muíño son a representación compostelá na competición Spainskills de Formación Profesional que se desenvolve do 24 ao 28 de febreiro no recinto Ifema de Madrid. Emily Rincón, do CIFP Compostela, mostrará as súas habilidades na cociña; Martín Souto, do Politécnico de Santiago, compite en Electrónica; Héctor Sánchez, dende o mesmo centro, é candidato en Tecnoloxías do automóbil; e Martín Muíño, do IES San Clemente, participa na competición de TIC e Administración de sistemas en rede.

Esta representación intégrase no «equipo olímpico» ou de «embaixadores da FP galega», botando man dos símiles empregados polo conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na presentación este venres da candidatura no CIFP Compostela en Lamas de Abade.

Xunto a eles outros 33 alumnos dos diversos centros de Formación Profesional da comunidade participarán en 33 das 34 modalidades de competición. Dos resultados destas catro xornadas en Ifema sairá a representación de España na competición Skills europea e tamén na mundial. «Aconséllovos expremer a experiencia e divertirvos con responsabilidade», falaba así o titor Roi Álvarez (do CIFP Manuel Antonio de Vigo) en representación do resto de preparadores do alumnado.

O conselleiro Román Rodríguez, máis alá de imprimirlle ao seu discurso a épica da «Olimpíada» ou de seren «os embaixadores» da nosa FP instou o alumnado presente no salón de actos do centro de Lamas de Abade a «estar orgullosos de ser galegos» engadindo que para profesionais doutras comunidades «a FP é unha das nosa señas de identidade» e aconselloulles «non vos creades mellores que ninguén, pero tampouco peores».

Para o conselleiro de Educación a FP é «un mundo en miniatura, reflexo do mercado de traballo, do futuro», pero engadiu tamén que o que «realmente importa é o proceso de formación e a ilusión» por participar no Spainskills. E esa ilusión deixábana clara os dous alumnos intervintes no acto de presentación desta ‘selección’ da formación profesional galega, Valeria Riotorto (alumna de Tecnoloxía e moda do Paseo das Pontes da Coruña) e Samuel Domínguez (de Refrixeración e aire acondicionado do CIFP Universidade Laboral de Culleredo).

Noticias relacionadas y más

«Queremos dar as grazas aos nosos centros, e especialmente aos nosos titores», coincidiron. «Traballamos moito e temos que demostrar en cada proba o noso esforzo e talento», afirmou Valeria; mentres Samuel engadiu que «canda un sabe o que vai facer, as súas dificultades, pero todo esforzo ten as súas recompensas».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents