La criminalidad en Santiago: suben los ciberdelitos y los robos en domicilios, cae el tráfico de drogas

Santiago registró un repunte de la criminalidad del 2,9 % en 2025 con respecto al año anterior al alcanzar las 5.171 infracciones penales frente a las 5.024 registradas en los doce meses anteriores, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior. Este crecimiento general está impulsado por la cibercriminalidad, que se disparó un 22,4 %, mientras que los delitos convencionales descendieron ligeramente, un 1 %.

El auge de los delitos cometidos a través de internet hizo que el año pasado se superase el millar, quedando la cifra total en 1.020, mientras que en 2024 habían sido 833. La modalidad más común en este apartado son las estafas informáticas, que crecieron un 24,4 % –de 675 a 840–. La categoría de otros ciberdelitos también experimentó un incremento, aunque más moderado, del 13,9 %, subiendo de 158 a 180.

Delitos contra las personas

En cuanto a los delitos contra las personas, el año se cerró sin ningún homicidio consumado en la ciudad después de haberse producido uno en 2024. Por otro lado, se produjeron dos asesinatos en grado de tentativa, frente a ninguno en 2024, un aumento considerable en porcentaje, pero que en términos reales representa dos casos aislados. Las agresiones físicas no letales sí experimentaron un crecimiento importante, al pasar de 59 a 82 los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 39 % más.

En el año que dejamos atrás subieron además las infracciones penales contra la libertad sexual, un 2,9 %, aunque en términos absolutos es una más, al pasar de 35 a 36. Las agresiones con penetración cayeron a la mitad, ya que tras contabilizar una decena en 2024, fueron cinco en 2025.

Aumentan los robos y bajan los hurtos

En lo relativo a los delitos contra el patrimonio, el apartado de robos con violencia e intimidación registró otra subida relevante con 83 en 2025 por los 49 que habían ocurrido en 2024, un 69,4 % más. Los robos con fuerza en domicilios también anotaron un crecimiento, en este caso del 16,8 %, de 95 a 111. Incluyendo otras instalaciones, la subida fue de apenas el 1 %, 203 en 2025 frente a los 201 de 2024.

A la vez cayeron los hurtos un 5,5 % tras haberse producido 1.420 por los 1.503 del ejercicio anterior; y también experimentaron un descenso del 15,4 % las sustracciones de vehículos, 33 frente a 39. Otra reducción de las infracciones relevante se aprecia en las relacionadas con el tráfico de drogas, de 16 a 14, lo supone un 12,5 % menos. Mientras, en el resto de la criminalidad convencional las cifras permanecieron estables al quedar en 2.278 delitos, diez menos que en 2024, lo que representa un leve descenso del 0,4 %.

Panorama similar en Galicia

En Galicia la radiografía del crimen muestra patrones similares, ya que en 2025 el crecimiento global fue del 0,9 % con un repunte de la cibercriminalidad del 9,3 %. En la comunidad casi el 27 % de las infracciones se cometieron a través de internet, un dato que en Santiago fue inferior, en torno al 20 %. Galicia se mantiene como la tercera autonomía más segura de España, con 35,4 delitos por cada 1.000 habitantes, una cifra muy por debajo de la media estatal, situada en 50,4.