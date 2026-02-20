No todo es filloa: la otra gran fiesta gastronómica a media hora de Santiago que arrasa este fin de semana

Con un fin de semana por delante con buen tiempo según la predicción de MeteoGalicia, vuelven a resurgir los planes en el exterior.

A este respecto, y además de la Festa da Filloa de Lestedo, hay otra gran cita gastronómica que no debes perderte cerca de Santiago.

Declarada de Interés Turístico de Galicia, la Festa do Lacón con Grelos de Cuntis es parada obligada para todo aquel que le guste una buena degustación gastronómica.

Programación Festa do Lacón con Grelos 2026

Si bien la programación de la XXVII Festa do Lacón con Grelos arranca este viernes con la tradicional Gala do Chapante -que este año rinde homenaje a Casa Chedas-, el domingo será el día más grande.

La música será una de las grandes protagonistas durante la jornada del sábado, con las actuaciones de grupos como la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional de Cuntis (a las 18.00 horas), la Banda de Acordeóns de Cuntis (a las 18.45 horas) o el Grupo Folclórico 'Hai Que Roelo' (a las 19.15 horas).

El fin de fiesta del sábado se desarrollará en la carpa instalada junto al Pabellón Municipal de Deportes (en la rúa Pedro Campos), con una sucesión de conciertos a partir de las 21.00 horas: D'Crooners Band, Cómplices y la Gran Festa Guatequelacón de los años 70/80 con la disco móvil Karamelo y Jorge Ferre.

Ya el domingo, gran día de la fiesta, la jornada comenzará con pasacalles (a las 11.00 horas), seguido del desfile del Entroido Tradicional do Folión de Carracedo da Serra y la apertura de la Feira de Artesanía e Productos Agroalimentarios.

A las 12.00 horas abrirá una nueva edición de la muestra A Camelia no Lacón con Grelos y las exposiciones Un baño de mel y Cerámica de Castro Landín, además de una nueva edición de la Mostra de Encaixe, el Museolacón al aire libre en la Praza das Árbores y la Exposición de motos clásicas en el casco histórico.

A las 12.15 horas tendrá lugar el pregón a cargo de Alfonso Hermida, seguido del pasacalles amenizado por la charanga Los Támega.

A partir de las 13.00 horas abrirá la Carpa Infantil con obradoiros y animación. Una hora más tarde lo hará la carpa donde tendrá lugar la tradicional comida del lacón con grelos.

Por la tarde, la celebración contará con animación infantil, talleres y más música con Fátima Pego, hasta el velatorio de O Chapante y su posterior entierro.