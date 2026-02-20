Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago

Con el incremento progresivo de los alquileres en Santiago y el encarecimiento de alimentos básicos como los huevos, salir a disfrutar de una buena comida resulta cada vez más difícil.

Sin embargo, en Compostela aún hay restaurantes con una buena relación calidad-precio, e incluso algunos en los que el menú degustación no es un lujo para unos pocos.

Uno de los menos conocidos en esta línea es el Restaurante del Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), que ofrece una experiencia gastronómica variada por un precio accesible. Con tan solo 23,60 euros, los comensales pueden disfrutar de un total de ocho platos distintos, además de un acompañamiento dulce extra si se opta por pedir café.

El económico menú degustación del Restaurante CSHG, un tesoro oculto en Santiago

El Restaurante CSHG es un establecimiento situado en la carretera entre Santiago y Noia, en A Barcia, donde los estudiantes del centro formativo realizan sus prácticas de hostelería. Los menús son elaborados por el alumnado bajo la supervisión de los docentes e incluyen dos aperitivos, dos entrantes, dos principales y dos postres por un precio reducido.

Como todo menú degustación que se precie, el del CSHG abarca carnes, verduras, pescados y repostería, además de un petit four —un pequeño dulce— pensado para acompañar el café. "Siempre que hay tiempo, intentamos añadirlo. A veces son unas pastas, unas perlas de Santiago o una pequeña tarta de almendra", explica la profesora del centro, Rocío Lis.

La bebida y el café, eso sí, se cobran aparte, y los platos solo cambian dos veces al año, con el fin de que todos los estudiantes aprendan lo mismo. "Hasta enero tenemos una carta y de enero a abril otra. Así, los alumnos pueden familiarizarse bien con el menú", dice Lis, la encargada de supervisarlos durante su formación.

Aunque desde el centro advierten que los cocineros aún no son profesionales, para algunos clientes sus platos ya son dignos de ser compartidos en redes, como ha hecho la creadora de contenido Sandra Marz (@bydrita_). "El trato es exquisito, tenéis que venir a probar este sitio", dijo la influencer, que mostró cada una de las propuestas que probó en el CSHG.

Su degustación comenzó con unos mejillones y una empanada a modo de aperitivo, seguidos de dos entrantes: "unas navajas que estaban increíbles y un canelón de pollo también supersabroso". Como principal, el CSHG suele servir un plato de carne y otro de pescado —con dos pescados frescos y dos tipos de carne a elegir—, que, en el caso de Marz, fueron solomillo y rodaballo.

El menú también contó con dos postres, un irrenunciable para los golosos que deseen rematar la experiencia con un sabor dulce. "Estaban increíbles. Y todo esto incluyendo unas pastas que nos pusieron al final", contaba la tiktoker, que quedó sorprendida por la propuesta gastronómica del recinto.

Un restaurante-aula para aprender sobre el terreno

Este restaurante de comida económica en Santiago funciona por reserva y cierra los lunes, cuando los alumnos hacen todos los preparativos para arrancar la semana. "Tienen que conocer bien la carta y preparar las salsas, los cortes y demás", explica la docente, para la que "la experiencia del cliente" está por encima del volumen de mesas.

Y es que el CSHG es un establecimiento de pequeño aforo, especialmente los martes, "el primer día" en el local. Los alumnos rotan a diario en la sala para conocer todos los puestos —de metre a camarero o sumiller— y salir así listos para incorporarse al sector hostelero.

Como máximo, sirven sus recetas a un total de 20 personas, con la tranquilidad de que muchas son caras familiares. El establecimiento, "un aula ante todo", da prioridad en sus reservas a los alumnos y a sus familias, con pequeños huecos que los compostelanos aprovechan para descubrir este generoso menú a bajo precio.