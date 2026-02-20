Una plaza de Santiago estará cortada al tráfico este sábado por el Carnaval

El Carnaval no acaba en Santiago con la quema del Meco. Así, todavía queda la Festa do Entroido de Conxo con su tradicional comida popular, concurso de orellas y filloas, foliada, sesión vermú, desfile y la quema do Meco; entre otros eventos programados durante toda la jornada programada para este sábado.

Entroido de Conxo

Con motivo de la celebración del Carnaval, la praza de Conxo estará cortada al tráfico, afectando además a las líneas de buses urbanos que circulen por esta zona.

El horario del cierre de la plaza será desde las 12.00 a las 23.00 horas y se cortará la circulación desde la rotonda de la SC-20 y el cruce de la rúa Benéfica de Conxo con la rúa da Fervenza.

Desde el Concello de Santiago recomiendan evitar las rúas de García Prieto y Sánchez Freire durante el recorrido del desfile debido a los cortes de tráfico.

Cambios en el transporte público

A partir de las 10.00 horas y hasta finalizar los servicios del día, las líneas de autobús que circulan por esta zona sufrirán desvíos.

Desvíos en sentido sur de circulación

Las líneas 5 y C2 no podrán circular desde la rotonda de Conxo en dirección el Campo de Conxo y la rúa Benéfica.

De esta forma, la línea 5 sentido Rocha se desviará desde la rotonda por la SC-20 incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Volta do Castro (sentido sur, cara Rocha) y retomando su itinerario habitual en la rúa Poza Real de Abaixo (Santa Apolonia).

Quedan suprimidas las siguientes paradas: (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; (127) Benéfica de Conxo, Televés; (626) Torrente, cruce Travesa Benéfica; (628) Torrente nº 28; (246) Torrente, cruce Volta do Castro.

Los usuarios interesados en bajar en estas paradas, podrán hacerlo en Santa Apolonia, o bien continuar ata Rocha o Rocha Vella y bajar en la zona de Torrente y Benéfica cuando el autobús vaya de nuevo al centro.

Por su parte, la línea C2 también se desviará por la SC-20 desde la rotonda de Conxo, incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Torrente, Benéfica de Conxo y volviendo a su itinerario habitual por la rúa dos Roláns cara el hospital Clínico.

Quedan suprimidas dos paradas: (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; (127) Benéfica de Conxo, Televés.

Desvíos en sentido norte de circulación

Desde la Benéfica de Conxo (Televés) a la rotonda de Conxo, las líneas 5 ,12 y C4 solo podrán llegar hasta Televés, desde donde realizarán cambio de sentido volviendo por Torrente, rotonda de Volta do Castro, periférico SC-20 y desde la rotonda de Conxo continuará cada línea con su itinerario habitual, bien avda. de Ferrol (línea5), bien Ramón Baltar (líneas 12 y C4).

Queda suprimida la parada 412, Psiquiátrico de Conxo, en sentido centro de la ciudad. Los usuarios pueden dirigirse a las paradas anterior o posterior de los recorridos de las líneas (Benéfica de Conxo - Televés, avda. de Ferrol o Ramón Baltar, dependiendo de la línea).

Finalmente, recordar que con motivo del pasacalles -que irá por la avda. Ferrol, avda. Vilagarcía, García Prieto, Sánchez Freire y Campo de Conxo-, las líneas sufrirán pequeñas alteraciones horarias en esas zonas.