LIBROS
Presentan en Santiago un libro sobre el Caso Asunta y el robo del Códice Calixtino
Es obra del periodista padronés José Antonio Pérez, que centra un acto en Compostela la semana próxima acompañado del magistrado José Antonio Vázquez Taín
El periodista padronés José Antonio Pérez presenta la próxima semana en Santiago un libro titulado, "Disfraces", publicado por el sello compostelano Ediciones Bolanda en tapa blanda con 207 páginas y un contenido basado en dos de los sucesos más sonoros de los últimos años en Galicia y más allá: el Caso Asunta y el robo del Códice Calixtino.
Horario e invitado especial
La presentación en Santiago de "Disfraces" se hará el jueves 26 de febrero, a las 19:30 horas, en el Hotel Monumento San Francisco (en el salón Cimabue), acto que contará con la presencia del magistrado José Antonio Vázquez Taín, que hilará un diálogo con el autor para dar al acto un formato de entrevista.
Tras décadas narrando la actualidad, José Antonio Pérez, curtido periodista gallego que fue premio Ortega y Gasset (por un trabajo coral junto a Alfonso Freire, Benito Leiro y Elisa Lois), aborda en "Disfraces" dos sucesos clave de la crónica compostelana del presente siglo, como el asesinato de la niña Asunta Basterra Porto (Caso Asunta) y el hurto del Códice Calixtino.
Paralelismo televisivo
"Ambos son sucesos inexplicables para alguien que conoce bien el entorno familiar y social en que se producen", señalan desde la editorial, "y que tras seguir atentamente su desarrollo, encontrará curiosos paralelismos con la serie televisiva 'Fargo', en la que también gente corriente se ve implicada en situaciones excepcionales".
El autor "revela una nueva perspectiva y aporta documentación inédita para responder una pregunta crucial: ¿por qué personas aparentemente normales un día deciden ponerse el disfraz de delincuentes... sin motivos?", indica Bolanda en la presentación online del libro.
Otros libros similares
El Caso Asunta ha dado pie a otros libros previos, como el elaborado por la escritora compostelana Inma López Silva, titulado "Por qué Asunta", publicado por la editorial Tres Hermanas en su colección Tierras de la Nieve Roja y que fue finalista del Premio Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón 2025 en el apartado de la Mejor Obra de No Ficción de Género Negro.
"Los ratones de Dios", de Luis Rendueles, editado por SinFicción, es otro libro que trata el famoso robo que tuvo lugar en julio del 2011, cuando los canónigos de la catedral de Santiago descubrieron que faltaba el Códice Calixtino.
