Raxoi da luz verde a los presupuestos de 2026 sin atar los apoyos de sus socios

El Concello de Santiago acaba de dar luz verde al proyecto de presupuestos municipales para el año 2026. Lo hizo en una sesión de la Xunta de Goberno celebrada ayer y sin contar de momento con el apoyo de sus socios habituales, el grupo socialista y los concejales no adscritos, según explicó este viernes la alcaldesa Goretti Sanmartín. La hoja de ruta de Raxoi pasa ahora por someter las cuentas a un pleno extraordinario en marzo en el que Sanmartín espera que "conten co apoio necesario".

La alcaldesa hizo alusión a las negociaciones con el PSOE y los no adscritos desarrolladas desde hace varias semanas, a través de las que "incorporamos melloras ao proxecto que nos foron suxeridas". Aunque estos grupos no han garantizado su voto a favor, la regidora indicó que "corresponde que todo o mundo sexa responsábel para contar cuns orzamentos" porque "a xente necesita que haxa un proxecto de orzamentos". De no producirse este apoyo, Sanmartín no descartó vincular las cuentas a una cuestión de confianza al declarar que "chegado ese escenario, eu farei o que cumpra e o que sexa necesario para que se aproben".

Más ingresos sin subir impuestos

Los presupuestos de este año ascienden a más de 148 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,64 % respecto a 2025. Incluyendo las entidades del sector público municipal, la cifra alcanza los 152 millones. Según precisó la alcaldesa, se producirá un incremento de los ingresos sin subir los impuestos, algo que es posible debido a una "mellora na xestión recadatoria".

La alcaldesa destacó además el incremento en el capítulo I, relativo a los gastos de personal, que ascenderá hasta los 46 millones de euros y permitirá el aumento de efectivos, llegando al "límite da taxa de reposición". El Concello prevé contar con tres policías más, así como otras dos de gestión deportiva y programación web. Con la reconversión de parte de la UMAD, también se dotarán seis nuevos puestos de bomberos, cinco de administración general y uno de trabajo social.

Más gasto social

Las cuentas de Raxoi también apuntan a una subida del gasto en servicios públicos del 5,65 %, hasta superar los 70 millones de euros. Este apartado incluye la recogida de basuras, el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), los centros socioculturales o los comedores escolares, entre otros. Además, la protección social crece un 250 %, según apuntó Sanmartín.

En el capítulo de inversiones, la cantidad se sitúa en los 6,3 millones de euros, que será destinada a proyectos como la Casa dos Maiores del Ensanche, la Factoría Moza de Salgueiriños, o el colector de la avenida de Lugo para la prevención de inundaciones.