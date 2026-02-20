Santiago aprovecha la tregua de la lluvia y pone en marcha un plan para reparar las calles

La tregua de la lluvia y la llegada de varias jornadas consecutivas de tiempo seco permitirá al Concello de Santiago empezar a actuar para reparar el firme de las calles de la ciudad, que en las últimas semanas han sido motivo de disgusto y malestar para conductores y peatones. La alcaldesa Goretti Sanmartín anunció este viernes un plan que se desarrollará a partir del próximo lunes para llevar a cabo asfaltados en las vías que se prolongará durante varios días.

Sanmartín precisó que el departamento de Obras ha detectado hasta 220 incidencias relacionadas con "baches, fochancas e asfaltado que foi desgastado e non está en boas condicións". A la vez que se realizaba este "seguimento exhaustivo", los operarios municipales ejecutaron actuaciones de emergencia, pero a partir del lunes "imos comezar a actuar en varios puntos da cidade, incluíndo fresado e asfaltado, polo tanto, solucións máis duradeiras".

Inicio en Fontiñas

La primera zona en la que se realizarán estos trabajos será en Fontiñas, con intervenciones previstas la semana que viene en las calles de Lisboa, Berlín, Londres, París, Roma, Bruxelas y Moscova.También en ese mismo ámbito, se reparará el pavimento de la Rúa de San Lázaro y la Avenida do Camiño Francés.

A continuación, en la siguiente semana, será el turno de viales como República Arxentina o Gómez Ulla, en el Ensanche; también en Pontevella de Vidán, en la Avenida do Burgo das Nacións o en el cruce de Costa do Vedor con Quiroga Palacios, e de que hai xa unha planificación feita en obras para actuar.

En el rural, Sanmartín indicó que se están llevando a cabo labores de drenaje de agua de lluvia en Trasvillestro, en la carretera Nacional 634, y está previsto que terminar los trabajos efectuados en Sanxuás, en Aríns.

La regiora puntualizó que "tamén imos facer un seguimento semanal destas incidencias, as que poidan ser resoltas de forma puntual, cos recursos da Brigada Municipal, que son actuacións de carácter menos duradeiro, mais, polo menos, con axilidade para intentar garantir a seguridade das persoas e dos vehículos".

A todo ello se suma la reparación de incidencias en aceras o calzadas con otro tipo de pavimentos. En este momento hay una intervención en marcha en el firme de chapacuña del parque de San Roque, y en los próximos días se arreglará la entrada de la plaza de Ramón Domínguez, losas en el cruce de la Ruela do Pisón con Pexigo de Arriba, pavimentos en la Rúa dos Concheiros, en el Cruceiro de San Pedro y Campo da Angustia, así como en la chapacuña de Costa do Vedor.

"Son actuacións de carácter inmediato para paliar esas incidencias máis acuciantes, pero vai haber tamén unha planificación máis a medio prazo con intervencións de máis calado que se van realizar preferiblemente, como sempre se fai, nos meses de verán e de outono, porque é cando o tempo é máis propicio para iso", agregó la regidora compostelana.

Cortes de tráfico

Estas obras producirán numerosos cortes de tráfico y desvíos en las calles afectadas, con incidencia en el transporte urbano, entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, según anuncia Raxoi a través de sus redes sociales y su página web. En las primeras jornadas, las alteraciones se producirán en San Lázaro y Fontiñas, mientras los días 2 y 3 de marzo tendrán repercusión en el resto de vías mencionadas. Todos los cortes pueden consultarse en este enlace, mientras que la información relativa al transporte urbano está disponible en la web de Tussa.