Santiago(é)Tapas: guía de precios y rutas culinarias del concurso más sabroso de Santiago

Ya está en marcha desde este jueves la nueva edición del concurso culinario Santiago(é)Tapas, con ocho rutas gastronómicas para recorrer Santiago bocado a bocado hasta el 8 de marzo.

Propuestas

El Santiago(é)Tapas 2026 ofrece 76 tapas repartidas por 48 locales. Estos son los recorridos: Camino Inglés, Camino Primitivo, Vía de la Plata, Camino de Invierno, Camino Portugués, Camino Francés, Camino Fisterra-Muxía y Camino del Norte. Hay además rutas sin gluten, vegetarianas y dulces.

Ninguna de las tapas a concurso en esta edición cuesta más de 4 euros ni menos de 2 €.

Precios de cada ruta

La ruta del Santiago(é)Tapas llamada Camino Inglés propone 11 establecimientos con 11 tapas a un precio medio de 3,60 euros (en A Carrilana, hay una de 2 euros: "Bica mantecada galega"; y en el Entreportas, una de 3 €: "Nabo cocido").

Dentro Camino Primitivo tiene 7 locales para una oferta culinaria de 13 tapas, con un precio medio de 3,64 euros, con tapas a 3 euros en Los Caracoles ("Bolo do pote"), Suso ("Románico de transición") y O'Flanagan's ("Champ Norris").

En cuanto al recorrido llamado Vía de a Plata cuenta con 5 establecimientos para una propuesta de 9 tapas con tarifa media de 3,45 euros, a 2,20 en el caso de un bocado del Quitapenas ("Falafael en tempura"), que tiene otro a 3 € ("Torrada de brioche"), igual que en el Mercedes ("Anceu") y A Ostrería ("Filloa, pobo e menta").

En el Camino de Invierno, hay 7 participantes, con 10 ofertas, con un precio medio de 3,70 euros y 3,50 € como tarifa más asequible, en este caso en Vitela ("Gilda de cachopo") y Xuntanza ("Pan con salsa").

En la ruta denominada Camino Portugués, compiten 5 locales, con 6 propuestas y 3,65 es el promedio a pagar, que son 3 euros en el caso de una tapa de El Estudio ("Tendón de tenreira").

Los cinco locales que hilan el paseo de tapas denominado Camino Francés, con 7 tapas, son los que proponen una tarifa media más barata: 3 euros, que son 2 € en las tapas que ofrece el Oca Puerta del Camino ("Pataca, fazula, torresmo" y "Churro, cacao, orujo").

El tramo culinario titulado Camino Fisterra-Muxía, formado por 6 establecimientos, propone 8 propuestas, con 3,40 de tarifa media, que son 3 € en el caso de bocados de El Rincón de Yobeida ("Ría e brisa de lima" y "Tropicacheira"), As Margaritas ("Terra e mar"), A Lareira ("o agochado") y Marte ("Donuts de Marte").

Hasta 7 negocios participan en la ruta Camino del Norte, con un escaparate conjunto de 12 tapas a 3,60 euros de promedio. Vale 3 euros las propuestas culinarias del Avenida213 ("A tosta da Churrasquiña" y "Flan de tetilla á castaña").

El concurso empezó el mediodía del jueves con una inauguración institucional en O Sendeiro, visita encabezada por la alcaldesa de Santiago,Goretti Sanmartín.

Locales participantes

Componen la lista de locales participantes en la edición de Santiago(é)Tapas de este 2026: A Carrilana, A Fuego Lento, A Lareira, A Maceta, A Moa A Moa, A Ostrería, A Porta Verde, A Vaquiña, Arauxa, Artesana, As Margaritas, Atahualpa, Avenida 213, Beher, Black Cat, Bodeguilla de San Lázaro, Bodeguilla de Santa Marta, Cacao, Casas Chico, El Cártel de Mawey, El Estudio, El Muelle, El Rincón de Yobeida, Entreportas, La Culpable, La Morena, La Planta, Los Caracoles, Marte, Medusa, Mercedes, Mori, Nómade, O Afiador, O Sendeiro, O Testo, O’Flanagan’s, OCA Puerta del Camino, Orixe, Pico de Galo, Quitapena, Redes, Sessanta & Novanta, Sindueña, Suso, Vilar 64, Vitela y Xuntanza.

Representantes institucionales y más participantes en la inauguración del jueves de la nueva edición del concurso culinario Santiago(é)Tapas. / Jesús Prieto

Tapas Sicted con regalo

Las tapas del Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos; proyecto de mejora de la calidad de los diferentes destinos turísticos en España) ofrecen como extra un regalo y se sirven en Bodeguilla de San Lázaro, · Bodeguilla de Santa Marta, Suso, Los Caracoles, Nómade, Ostrería, O Sendeiro, Orixe y Redes. Hay hasta el domingo 22 de febrero, a las 18 horas para presentar el Tapasporte con los sellos en la Oficina de Turismo (Rúa do Vilar, 63) y recibir un obsequio de este apartado Sicted dentro dle concurso.

Apoyos

Santiago(é)Tapas es un proyecto que encara su edición número 17, organizado y promovido por Turismo de Santiago y encuadrado dentro de la marca Compostela Gastronómica, con apoyo de la Deputación da Coruña y tiene como patrocinador principal a la empresa Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá. También colaboran la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), el Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, la Asociación de Personas Celíacas de Galicia (ACEGA), el CIFP Compostela y Allwork.

Descargar la guía de Santiago(é)tapas 2026