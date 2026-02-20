El fenómeno viral de los ‘therians’ aterriza en Santiago

En el Cono Sur de Latinoamérica –principalmente en Argentina, Chile y Uruguay, pero también en México–se empezó a dar un hito un poco extraño. Caminando a cuatro patas o imitando movimientos y posturas animales, con cola y máscaras de diferentes mamíferos –generalmente de perros, gatos, lobos y zorros– e imitando los sonidos que hacen estos animales, se puede ver a los llamados therians.

El término therian procede de theriantropy, una palabra con raíces griegas que combina «bestia» (therion) y «hombre» (anthropos). En su uso actual, describe a personas que afirman experimentar una conexión psicológica, emocional o espiritual con un animal concreto. Es decir, personas que se identifican y adoptan comportamientos de animales en la vida cotidiana. «No es que se disfracen de perros ... Se sienten perros, viven como perros, se revuelcan como perros y se enfrentan con otros perros», señalan allegados de gente que se autopercibe therian. Es un concepto distinto al de los furros o furries, que lo hacen a modo de cosplay y es como una cuestión más de fand om. Esto es una cuestión más de autodefinirse como un «animal».

Según una investigación publicada en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, titulada Revisión sistemática sobre la teriantropía clínica y propuesta para conceptualizar el zoomorfismo como un espectro diagnóstico, de los investigadores Jan Dirk Blom y Brian A. Sharpless este tipo de comportamientos está relacionado con trastornos psicológicos de todo tipo: no solo en personas con trastornos del espectro esquizofrénico o depresión psicótica, sino también en casos de demencia, trastornos bipolares, de la personalidad, disociativos y por consumo de sustancias.

Reuniones en Galicia

Y Galicia no se queda alejada de esta extraña cultura. En Santiago habrá, este sábado 21 de febrero, a las 18.00 horas en Plaza Roja, la primera reunión de therians de la capital gallega. La invitación, que ha dado vueltas por las redes sociales, explica que el acto será para reunir «a todas las personas que se identifican a nivel interno con animales, y que lo expresan mediante estética o complementos inspirados en ellos».

Lugo también se ha incorporado al mapa de ciudades en los que los therians están teniendo más prevalencia. Se había previsto una quedada para el sábado 21 de febrero en la Praza Viana do Castelo, en el barrio de A Piringalla. El encuentro, organizado a través de TikTok, generó una rápida respuesta en redes. Por un lado, curiosidad y seguimiento; por otro, una oleada de críticas, insultos y amenazas dirigidas a los organizadores. Ante esta situación, los convocantes optaron por suspender el evento. En un comunicado difundido en la propia plataforma, explicaron que trabajarán para reorganizarlo en el futuro cumpliendo con los requisitos legales y garantizando la seguridad. Pero al final, la ciudad tendrá su quedada, este sábado a las 17.00 horas, en Augas Férreas.

En A Coruña también organizaron una quedada, que será hoy a las 19.30 horas en la fuente de Entrejardines. Vigo será la última ciudad que tendrá su quedada, el próximo 28 de febrero en la entrada del centro comercial Vialia.

El caso de Argentina

En Argentina ya hubo casos de therians que atacaron a niños a mordiscos, como fue el caso de una mujer que denunció en la policía de la provincia de Córdoba, que un grupo de entre 3 y 4 personas olfateó a su hija –de 14 años – y una de ellas la mordió, en la ciudad de Jesús María.

También se dio el caso de una mujer – que estaba acompañada por otro individuo al que se refería como su amo– que llegó a una veterinaria de la provincia de San Luis aludiendo que tenía «moquillo», cuando en realidad era una simple gripe. La profesional se negó a atenderla, aludiendo que no podía atender a seres humanos y elevó el caso al Colegio de Veterinarios provincial.

Verónica Veglia, presidenta del Colegio de Veterinarios de San Luis, contó el caso en diálogo con la radio LU5, hace unos días. «Tuvimos un caso aquí esta semana en el que cayeron una persona therian con una persona humana, digamos. (...) Obviamente, nosotros como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas porque es algo que no nos compete. En nuestro título sería hacer ejercicio ilegal de nuestra profesión, algo que nosotros pedimos mucho. Entonces no podríamos meternos en esa área», dijo.

«El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado. La colega nuestra particularmente insistió en que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra aquí en la provincia», agregó Veglia.

De acuerdo con la profesional, el therian padecía un resfriado. «Las personas aludían que tenía moquillo, que es una enfermedad muy común en los perros, particularmente en cachorros. Entró ya con un diagnóstico», relató.

El episodio, que fue grabado y documentado por los visitantes que se encontraban en la veterinaria, generó preocupación adicional. «Eso ya es una situación violenta para el profesional actuante porque no te da libertad de acción en el sentido de decir tengo que medir porque me van a destruir en las redes sociales», manifestó la veterinaria, que calificó el hecho como «complejo».

Los therian tienen su comienzo en los años 90, en comunidades de internet, a partir de una palabra que se llama otherkin. Primero comenzó con personas que se identificaban con elfos y después fueron variando a esta situación actual que son los therians, o personas que se identifican con animales.

Yendo más allá, en Argentina también se creó la primera escuela para therians del Cono Sur. Llamada Fyrulais, la nueva institución pretende enseñar diferentes habilidades vinculadas al mundo no humano. Entre estos aspectos destacan clases de caminata, comportamiento, salto y ladridos.