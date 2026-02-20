Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alianza de alcaldesMeco'Trapicheo'Santiago Ferreiro
instagram

Mes rosaliano

Unha cunca de Caldo de Gloria para "poñer en valor o noso patrimonio gastronómico"

Compostela únese á celebración do Mes de Rosalía con 40 establecementos hostaleiros que darán unha degustación deste "prato humilde" dende o 20 ao 23 de febreiro

Míriam Louza, José Quintáns (servindo o caldo), Lois Lopes e Anxo Angueira

Míriam Louza, José Quintáns (servindo o caldo), Lois Lopes e Anxo Angueira / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

"Como ben di o poema de Rosalía -no seu poema 'Miña casiña, meu lar', é un caldo humilde, con verzas, un cacho de unto e un par de osos, non tiña outra cousa para facer o caldo" a muller que protagoniza os versos. Falaba así José Quintáns, profesor do CIFP Lamas de Abade, mentres servía nunhas cuncas unha proba do Caldo de Gloria co que dende este venres até o luns 23, unha corentena de establecementos hostaleiros da cidade se unen á celebración do Día de Rosalía.

"O máis relevante de todo isto é poñer en valor unha receita que é patrimonio noso, cultural e gastronómico, do noso país, e facer promoción desta receita que nos identifica", concluía Quintáns na presentación desta nova edición do Caldo de Gloria, que tivo lugar no centro de FP e onde estivo acompañado pola concelleira de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, o presidente de hostalaria.gal, Lois Lopes, e o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira.

O presidente de hostalaria.gal celebrou o éxito da convocatoria a participar da degustación do Caldo de Gloria, "unha iniciativa que, a pesar de que non é a mellor época para a hostalaría dado que hai moita xente que pecha por descanso nesta tempada, e sobre todo este ano que cadrou xusto despois do Entroido, sobre 40 establecementos súmanse á iniciativa de dar unha degustación deste caldo á súa clientela entre este venres o luns 23".

"Esa muller do poema representa a tantas que con ese esforzo, moitas veces invisible, non só se alimentaron e foron felices, senón que nos alimentaron a nós e nos fixeron felices".

Anxo Angueira

— Presidente da Fundación Rosalía

Angueira agradeceu a participación de Compostela, con eses 40 locais, e explicou que dende a fundación se repartirán 75.000 manteis e carteis, en restaurantes, centros escolares e mesmo fábricas (no Concello de Padrón) e engadiu que non só en Galicia se celebra a Rosalía con este Caldo de Gloria, senón tamén noutros moitos lugares grazas á colaboración dos centros galegos.

O presidente da Fundación Rosalía destacou na súa intervención non só a celebración de Rosalía "e da nosa tradición gastronómica" senón tamén a desa muller que protagoniza o poema e que "representa a tantas que con ese esforzo, moitas veces invisible para a sociedade, porque é doméstico e aínda que diario, invisible", e reivindicou que "grazas a ese esforzo non só se alimentaron e foron felices, senón que nos alimentaron a nós e nos fixeron felices".

Na presentación no CIFP Lamas de Abade degustouse o Caldo de Gloria

Na presentación no CIFP Lamas de Abade degustouse o Caldo de Gloria / Antonio Hernández

Máis de 100.000 manteis

A eses máis de 75.000 manteis dos que falaba o poeta Anxo Angueira, a edil de Turismo, sumou os 42.000 cos que colabora o Concello de Santiago repartíndoo entre os locais de hostalaría, pero tamén nos comedores universitarios da USC que este ano se suman á iniciativa, ofertando o Caldo de Gloria nos seus menús do día 23, nos 13 centros públicos de Compostela e nas tres escolas unitarias do rural.

Noticias relacionadas y más

Sobre estas incorporacións de colexios e facultades á iniciativa do Caldo de Gloria Míriam Louzao explicou que "nos parece moi relevante que, especialmente, a mocidade e a cativada, que tamén van traballar arredor de Rosalía nos centros nestes días, coñezan a historia e o poema e poidamos seguir difundido a figura da nosa poeta nacional entre a xente máis nova".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  2. Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
  3. Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
  4. Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
  5. Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo
  6. Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
  7. Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
  8. Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga

Unha cunca de Caldo de Gloria para "poñer en valor o noso patrimonio gastronómico"

Unha cunca de Caldo de Gloria para "poñer en valor o noso patrimonio gastronómico"

Raxoi da luz verde a los presupuestos de 2026 sin atar los apoyos de sus socios

Santiago(é)Tapas: guía de precios y rutas culinarias del concurso más sabroso de Santiago

Santiago(é)Tapas: guía de precios y rutas culinarias del concurso más sabroso de Santiago

La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar

La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar

Brigitte Vasallo en Santiago: «Ogallá a xente da diáspora estea orgullosa deste relato»

Brigitte Vasallo en Santiago: «Ogallá a xente da diáspora estea orgullosa deste relato»

La criminalidad en Santiago: suben los ciberdelitos y los robos en domicilios, cae el tráfico de drogas

Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago

Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago

Raxoi pide el archivo de la multa por los vertidos al Sar al no gestionar la EDAR

Raxoi pide el archivo de la multa por los vertidos al Sar al no gestionar la EDAR
Tracking Pixel Contents