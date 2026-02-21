Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Academia Xacobea súmase á preparación do Ano Santo

Durante o curso que se inicia se programarán Encontros Internacionais, sesións científicas e se realizarán publicacións

Acto de inauguración do novo curso da Academia Xacobea, onte no Pazo de Fonseca

Acto de inauguración do novo curso da Academia Xacobea, onte no Pazo de Fonseca / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

Académicos e autoridades asistiron onte á sesión de inauguración do curso 2026 da Academia Xacobea, que se celebrou no Salón Nobre do Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela. Dende alí o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, destacou o papel clave desta institución na preparación do próximo Ano Santo 2027.

Trala apertura do acto, a cargo do presidente da Academia, Marcelino Agís Villaverde, a secretaria xeral da Academia, Milagros Otero Parga, leu a memoria de actividades do ano 2025, celebradas tanto en Santiago como noutras cidades galegas. O pracer de falar abre camiños foi o título elixido pola académica Pilar Falcón Osorio, presidenta do Club de Periodistas de Madrid, para o discurso inaugural. Pilar Falcón salientou que o Camiño activa tres funcións retóricas fundamentais: a función narrativa onde cada peregrino constrúe un relato propio; a función comunitaria porque a palabra crea vínculos espontáneos; e a función simbólica xa que a experiencia convértese en significado. O Camiño, engadiu, é un espazo retórico no que a natureza fala. Non con palabras, senón cunha música telúrica que pon ritmo a cada paso.

De xeito sucinto, o presidente da Academia describiu no seu discurso as liñas programáticas deste ano 2026 no que aparecerán varias publicacións de referencia e se manterán os cursos Encontros Internacionais e sesións científicas que promove a Academia. No 2026 tomarán posesión un conxunto de académicos de número, de honra e correspondentes.

O director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, animou a Academia Xacobea a sumar forzas con todas as entidades culturais, educativas, relixiosas e institucionais que conformarán un amplo programa de actividades para encher o próximo Xacobeo 2027. Por último, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel A. Santalices, subliñou a importancia do Camiño de Santiago e da peregrinación como «sinal de identidade da nosa cultura». «Un espazo aberto a convivencia entre as persoas de calquera procedencia e condición que sitúa a Santiago e a Galicia no mapamundi», indicou.n

