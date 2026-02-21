BNG y CA insisten en la empresa mixta para la gestión del agua

Cada año se registran en Santiago más de 300 roturas de tuberías que afectan a miles de viviendas. La red está obsoleta y la concesionaria, Veolia (la antigua Viaqua), sigue prestando el servicio pese a que el contrato caducó en 2019. Santiago necesita inversiones pero hasta que no se defina el modelo con el que se presta el servicio no se acometerán. El bipartito encargó un estudio y concluyó que el mejor modelo sería la gestión a través de una empresa mixta (público- privada) que tando BNG como CA siguen defendiendo. Pero todo parece indicar que en el pleno de la próxima semana no saldrá adelante esta fórmula.

A principios de mes, el PSOE y el PP votaron en contra de la gestión mixta y apostaron por volver a licitar un contrato de concesión a una empresa privada en el marco de la Comisión del Ciclo da Auga. Esta semana, los grupos se reunían de nuevo en la comisión de Facenda, preparatoria del pleno, en la que los socialistas votaron nuevamente a favor de la gestión privada mientras que PP y no adscritos se reservaron el sentido del voto. La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, volvió ayer a recordar que su ejecutivo apuesta por la empresa mixta que garantizaría tanto «el control público» como que se acometiesen las inversiones necesarias para mejorar la red de abastecimiento. Sanmartín recordó que la comisión del agua apostó por la gestión privada y eso será lo que se someta a votación en el pleno de la próxima semana.

Gestión pública

Al asunto se refirió también la tenienta de alcaldesa, María Rozas, durante la presentación de la tercera edición de la campaña, 12 comercios, 12 sensibilidades. Rozas recordó que desde CA «defendemos esta gestión pública porque entendemos que los beneficios que tenga esa empresa deben repercutir en la mejora de la red de saneamiento y abastacimiento y no en la cuenta de resultados de una empresa privada». Rozas cifró en 9 millones de euros los que podrían haberse invertido si desde 2009 se municipalizase la gestión del agua y recalcó que no avalan «llevar a pleno una propuesta que no está amparada en informes técnicos». El PSOE también había encargado un estudio durante el mandato de Sánchez Bugallo y sostiene que ese informe veía la concesión como la mejor fórmula.

Rozas presentó ayer la campaña en la que participan una docena de comerciantes de Santiago para darle visibilidad a otras tantas entidades solidarias. En el acto comparecieron también las protagonistas del mes de febrero: Mónica Fernández, de MFB Fashion Boutique y Lucía Fandiño, coordinadora del área de Santiago de Agadea.