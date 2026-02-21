Una colisión múltiple en la A-54 cerca de Lavacolla deja al menos un herido

Un accidente múltiple en la Autovía Lugo-Santiago (A-54), registrado en la zona de Lavacolla, ha dejado al menos a una persona herida en la mañana de este sábado.

Según informan fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el siniestro se produjo en el kilómetro 88 de la mencionada autovía. La voz de alarma fue dada por más de un particular en torno a las 13.12 horas. Los testimonios proporcionados hablaban de entre dos a cinco vehículos implicados en la colisión.

Desde emergencias no han concretado todavía el número de personas heridas. No obstante, uno de los alertantes -que también era uno de los implicados en la colisión-, informó de que su compañero está herido, por lo que el accidente ha dejado al menos a una persona herida.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico.