Una colisión múltiple en la A-54 cerca de Lavacolla deja al menos un herido
Los testimonios proporcionados hablaban de entre dos a cinco vehículos implicados en la colisión
Un accidente múltiple en la Autovía Lugo-Santiago (A-54), registrado en la zona de Lavacolla, ha dejado al menos a una persona herida en la mañana de este sábado.
Según informan fuentes del 112 Galicia a EL CORREO GALLEGO, el siniestro se produjo en el kilómetro 88 de la mencionada autovía. La voz de alarma fue dada por más de un particular en torno a las 13.12 horas. Los testimonios proporcionados hablaban de entre dos a cinco vehículos implicados en la colisión.
Desde emergencias no han concretado todavía el número de personas heridas. No obstante, uno de los alertantes -que también era uno de los implicados en la colisión-, informó de que su compañero está herido, por lo que el accidente ha dejado al menos a una persona herida.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico.
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido