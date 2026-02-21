Un incendio en un contenedor moviliza a los Bomberos de Santiago
El fuego se produjo en un contendor de papel y cartón situado en la rúa Nova de Abaixo de Compostela
Un incendio en un contenedor ha movilizado a los Bomberos de Santiago durante la mañana de este sábado soleado en la capital gallega.
En concreto, el incendio se produjo en un contendor de papel y cartón situado en la rúa Nova de Abaixo, a la altura del número 1 (junto al asador Gonzaba y la tienda de ropa El Canto de la Rana), según han confirmado fuentes de los bomberos a EL CORREO GALLEGO.
El fuego, que fue pronto sofocado, produjo un intenso humo blanco que sorprendió a los viandantes que en esos momentos circulaban por la mencionada calle.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Local de Santiago.
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Uno de los mejores panes de España se hace en Santiago: 'Un día normal aquí son 14 horas de trabajo
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro
- Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido