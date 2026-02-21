Un incendio en un contenedor moviliza a los Bomberos de Santiago

Un incendio en un contenedor ha movilizado a los Bomberos de Santiago durante la mañana de este sábado soleado en la capital gallega.

En concreto, el incendio se produjo en un contendor de papel y cartón situado en la rúa Nova de Abaixo, a la altura del número 1 (junto al asador Gonzaba y la tienda de ropa El Canto de la Rana), según han confirmado fuentes de los bomberos a EL CORREO GALLEGO.

El fuego, que fue pronto sofocado, produjo un intenso humo blanco que sorprendió a los viandantes que en esos momentos circulaban por la mencionada calle.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de los bomberos, efectivos de la Policía Local de Santiago.