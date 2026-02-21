PSOE y no adscritos recuerdan a la alcaldesa que aún no tiene su apoyo para los presupuestos

Socialistas y no adscritos recuerdan a la alcaldesa Goretti Sanmartín que no cuenta todavía con su apoyo a los presupuestos municipales para este año, que ascienden a 148 millones de euros. A través de un comunicado, el concejal Gonzalo Muíños consideró «irresponsable» la aprobación de las cuentas en Xunta de Goberno «sin cerrar aún los votos suficientes». En la misma línea, su excompañero de filas en el PSOE, Sindo Guinarte, recordó que «no tienen un compromiso cerrado al sentido de su voto».

No adscritos

En las últimas semanas, tanto socialistas como no adscritos han trasladado sus exigencias. Muíños asegura que se han producido «avances» con respecto al documento de 20 propuestas con el que se iniciaron las negociaciones. Entre ellas figura la reducción de la previsión de ingresos por multas tras la instalación de nuevos radares en la ciudad. Según Muíños, todavía desconocen si el expediente aprobado esta semana recoge la disminución exigida. Los no adscritos tampoco aprecian que haya compromiso firme con otras de sus demandas, como la construcción de aceras en varios puntos de San Lázaro, la remodelación de los parques infantiles de A Trisca, Marrozos, Angrois o en la Rúa Lisboa de Fontiñas y la reforma del centro sociocultural de Vidán.

Socialistas

Desde el PSOE, el portavoz Sindo Guinarte recordó que el sentido de los dos votos del grupo «dependerá de la receptividad a las más de 70 propuestas trasladadas por el PSdeG, que recogen tanto prioridades políticas del partido como demandas expresas de los vecinos». Los socialistas advierten que todas las posibilidades están abiertas de cara al apoyo de los presupuestos en función del grado de compromiso real del Gobierno con las demandas realizadas.