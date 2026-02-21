Los trabajos para reparar baches y viales en Santiago empiezan el lunes: estos son todos los cortes de tráfico programados
Los trabajos de reparación de asfaltado se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, de 8.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas
El Concello de Santiago iniciará el próximo lunes los trabajos de asfaltado para reparar baches y el firme de las calles de la ciudad agravados por el temporal. A este respecto, el departamento de Obras detectó hasta 220 incidencias relacionadas con "baches, fochancas e asfaltado que foi desgastado e non está en boas condicións", según informaba la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, este pasado viernes.
Dichas intervenciones se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, de 8.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas. Debido a su ejecución, varias calles de la ciudad sufrirán cortes de tráfico que también afectarán al transporte urbano.
Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todos los cortes y horarios programados.
Cortes de tráfico en Santiago
- Lunes 23 de febrero: la rúa de San Lázaro estará cortada en el carril de salida del tramo comprendido entre las rotondas da Muíña y la de la rúa Miguel Ferro Caaveiro. El desvío se hará por rúa Fernando Casas Novoa.
- Lunes 23 y martes 24 de febrero: en la avenida Camiño Francés los trabajos de asfaltado afectarán tanto a los carriles que desembocan en la rotonda con la avenida de Xoán Pablo II como los carriles del túnel, por lo que la circulación se desviará por unos o por otros, según el momento de los trabajos.
- Martes 24 y miércoles 25 de febrero: la rúa de Lisboa quedará cortada completamente, al igual que la rúa Berlín, pero esta solo en el carril de subida. Se podrá circular cara el túnel de Área Central.
- Jueves 26 por la mañana y viernes 27 por la tarde: la rúa Roma estará cortada al tráfico en sentido subida.
- Lunes 2 de marzo: la rúa da República Arxentina estará todo el día cortada en el tramo comprendido entre Romero Donallo y Fernando III. Los cruces no se verán afectados.
- Lunes 2 de marzo: la rúa Gómez Ulla estará cortada en horario de mañana. El acceso se hará por la rúa Pérez Constanti.
- Lunes 2 y martes 3 de marzo: en la avenida do Burgo das Nacións solo se podrá circular desde Xoán XXIII en dirección a la avenida de Castelao.
- Lunes 2 por la mañana y martes 3 de marzo por la tarde: se cortará la rúa da Ponte Vella.
- El martes 3 de marzo: estará cortado durante todo el día el cruce de la avenida Quiroga Palacios con la rúa do Veedor. El desvío será por la rúa Bispo Teodomiro y la Corredoira das Fraguas.
