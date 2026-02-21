Los trabajos para reparar baches y viales en Santiago empiezan el lunes: estos son todos los cortes de tráfico programados

El Concello de Santiago iniciará el próximo lunes los trabajos de asfaltado para reparar baches y el firme de las calles de la ciudad agravados por el temporal. A este respecto, el departamento de Obras detectó hasta 220 incidencias relacionadas con "baches, fochancas e asfaltado que foi desgastado e non está en boas condicións", según informaba la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, este pasado viernes.

Dichas intervenciones se realizarán entre el lunes 23 de febrero y el martes 3 de marzo, de 8.30 a 13.30 horas y de 14.30 a 19.30 horas. Debido a su ejecución, varias calles de la ciudad sufrirán cortes de tráfico que también afectarán al transporte urbano.

Cortes de tráfico en Santiago